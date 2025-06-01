'Живу как птичка в золотой клетке'. Легендарный Иван Марчук – об эмиграции в Вену, жизни по черному календарю и мошенничестве с картинами

Иван Марчук – самый известный современный художник Украины. В прошлом году его пейзаж "Зійшов місяць над Дніпром" продали на аукционе за 300 тысяч долларов. Это рекорд для художников Украины. В 2007 году британская газета The Daily Telegraph включила Ивана Марчука в список "100 гениев современности".

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Художник с молодости развивал собственное искусство, которое не вписывалось в каноны соцреализма – стиля, который пропагандировался советским режимом. Его работы запрещали, художника не принимали в Союз художников, даже проводили у Марчука обыски. Он эмигрировал за границу – работал в Австралии, Канаде и США. Вернулся в Украину в 2011 году, но в начале полномасштабного вторжения вынужден был снова эмигрировать. Сейчас находится в австрийской Вене. ОBOZ.UA удалось пообщаться с художником благодаря помощи искусствоведа Тамары Стрипко, которая является биографом мастера и много лет находится рядом с Иваном Марчуком.

– Иван Степанович, как вам живется?

– Живу как птичка в золотой клетке. Думаю, вы понимаете, о чем говорю. Я не дома, на чужбине. Столько для Украины сделал как художник, но ее уже не вижу. А многое превратилось в руины. Но я знал, что это будет – еще много лет назад. Меня часто спрашивают, куда идет моя страна, особенно – сейчас. Говорю: "На этот вопрос отвечать не буду, потому что очень больно".

– Вы мечтаете вернуться домой, хотите этого?

– А кто бы не хотел приехать домой? Я никогда не думал, что мои последние годы будут проходить на чужбине. Почему именно Вена? Здесь живет давний и очень большой поклонник моего творчества. Он – украинец. По всему миру собирал коллекцию моих картин, кругом искал Марчука. Когда мы приехали сюда, сказал: "Вы мне вернули Украину". Недавно проходила здесь, в Вене, выставка моих работ "Скажи мне правду". Говорят, что она получилась фантастической, такое мало кто делал. Она действительно очень большая, новейшая. Надеюсь, многие для себя открыли частичку Марчука.

Я всегда интересовался горизонтом. Очень любил наблюдать на море, как корабли отплывают и исчезают за линией. Еще в юности, будучи студентом, стремился вступить на горизонт, но не знал, что его нельзя достичь. Идешь, доходишь – а горизонт дальше. Но говорят, что тот, кто оглядывается назад, никогда не достигнет желаемого. А я всю жизнь хотел достичь горизонта. И он меня зовет, зовет и в дальнейшем. Поэтому правило одно: только вперед. И все мое творчество направлено на то, чтобы завоевать мир. Покорить – так говорю себе.

– Как живется в бытовом плане самому известному и самому дорогому художнику Украины?

– За что я живу? За деньги (смеется). Это все ерунда – не надо о таком расспрашивать. Солнышко, я немного умею жить (улыбается). В советские времена за пять минут неплохо зарабатывал, рисуя простенькие иллюстрации к журналам (художник сотрудничал с журналами "Украина", "Вітчизна", "Киев". – Ред.). Платили около тридцати рублей тогда, когда билет на самолет Тернополь-Львов стоил пятнадцать. Я никогда не ездил на поездах. И сейчас справляюсь с этим. Ни от кого никогда ничего не просил и не прошу. Наоборот – раздаю сам. Вы же знаете, что мои картины успешно продаются на аукционах, но я ни разу их туда не давал.

– А как же они появляются в продаже?

– В советские времена много лет был за бортом, поэтому раздавал картины налево и направо. Я хотел, чтобы они сохранились, потому что не знал, сохранюсь ли сам. О судьбе тех произведений не знал в течение десятилетий. А теперь дети или другие родственники владельцев – выставляют.

– Как интересно...

– Не интересно, а трагично. Поэтому я много жил в других странах, хотя вспоминаю те страны с удовольствием. Моя жизнь всегда была наполнена, даже переполнена всевозможными событиями. Хотя и трудностями тоже, но об этом уже не хочу вспоминать. Побывал в огромном количестве стран, но не как турист – ездил с выставками картин, показов было сотни. И кругом имел большое уважение, чувствовал любовь к своим работам – порой просто фантастичную. И слезы вытирал женщинам, которые плакали, глядя на мои произведения.

– Со мной подобная история произошла в парижском Лувре, когда только бросила взгляд на одну из тамошних картин и сразу начала плакать...

– Да-да. Но я никогда никого не заставляю лить слезы (смеется). Это картины такое делают. Но что говорить о творчестве? Творчество надо смотреть.

– Давно идут разговоры о Музее Ивана Марчука в Киеве. А недавно поэтесса Лина Костенко публично раскритиковала местные власти за то, что до сих пор не реализован этот проект. По ее словам, многие ваши работы могут остаться за границей из-за отсутствия соответствующего музея.

– Если выстоит Киев, думаю, будет и музей, если нет – то будет где-то еще.

– Только во время большой войны Иван Марчук создал около двухсот произведений, – включается в разговор Тамара Стрипко, – А это, без преувеличений, рабский труд. Каждое полотно – это сотни тоненьких линий (Иван Марчук – изобретатель особого авторского стиля написания картин, получившего название "пльонтанизм" – от диалектного "пльонтати" – то есть, "плести", "переплетать". – Ред.) И нужно не просто передать красоту, допустим, пейзажа, а вдохнуть туда душу. Марчук все время находится в поиске – ему это очень присуще. Делает не то, что гарантированно может понравиться зрителю, а все время экспериментирует, ищет новый способ художественного высказывания. В этом отношении он просто феноменальный.

– Пани Тамара, как работает Иван Марчук: ждет вдохновения или каждое утро при любом настроении начинает рисовать?

– Он на это отвечает: "Если бы ждал вдохновения, то столько бы не создал". Работать каждый день – это его внутренняя потребность. Хотя сейчас порой ему бывает трудно творить. И это понятно – возраст берет свое, это естественный процесс. Но когда хоть немного есть сил, обязательно берется за кисти. Не ждет вдохновения. Говорит: "Мне очень уж тяжело работать, но я хочу видеть. А для того, чтобы видеть, надо создать". И действительно, когда смотришь на созданное им, думаешь: господи, а оно же не могло бы и не возникнуть. И это была бы такая несправедливость, если бы этого не было. И благодаря Богу оно есть, он практически каждый день берет в руки кисти. При том, что бывают дни, которые полны трудностей в плане здоровья. Возраст есть возраст (Ивану Марчуку 12 мая исполнилось 89 лет. - Ред.)

– Как проходят ваши обычные дни?

– Вот сейчас наш разговор с вами происходит, когда мы пришли в городской парк Wiener Stadtpark в центре Вены. Марчук ходит сюда кормить воронов. Я шучу: "Возможно, это твои вороны прилетели из киевского Ботанического сада или парка Шевченко?". Он же десятилетиями их там подкармливал, направляясь от своей квартиры к мастерской на Пушкинской. Утром и вечером – одна и та же дорога. Вороны его уже знали, здесь также уже узнают.

Так же и люди. Это и понятно, потому что украинцев сейчас очень много. Однако уже узнают и австрийцы, особенно после выставки в Вене – грандиозной в буквальном смысле. Ее уже назвали европейской сенсацией. Более четырехсот произведений, 50 тысяч посетителей за 12 дней. Это знаковое событие в биографии Ивана Марчука. Вообще за время войны он уже постоянно в работе – у нас за эти годы состоялись до десятка выставок по Европе. В Кракове и других польских городах, Чикаго, Мадриде, городах Латвии. А в феврале этого года был Ватикан. А также – личная аудиенция у Папы Римского Франциска. О чем говорили? Об искусстве, о вечном в картинах Марчука, о том, что добро таки должно победить зло. Очень трогательный был разговор. И это фактически была последняя частная аудиенция Папы, он уже не очень хорошо себя чувствовал.

Когда Иван Марчук вышел из резиденции, его сразу спросили об ощущениях. Сказал о понтифике: "Он мягкий и добрый". Между ними сразу установилась духовная связь. Мы убедились, что он действительно болеет за то, что происходит в Украине. А то, что выхватывали из его проповедей и речей – это кому-то просто так надо, чтобы создавалось впечатление, что занимает выгодную РФ позицию. На самом деле это не так, хотя пророссийские настроения в Ватикане присутствуют. Приведу один пример. Когда мы готовились к поездке, Посол Украины при Святом Престоле Андрей Юраш подал обращение в канцелярию о приеме нашего художника у Папы. Речь шла о коллективной аудиенции.

И тут вдруг за два дня до встречи у Папы появляется российский художник Никас Сафронов. Совершенно неожиданно ему устраивают частную аудиенцию. Ее сразу громко рекламирует российская пропаганда. Пресс-секретарь МИДа Мария Захарова и так далее. Сафронов привез папе в подарок свою картину с изображением храма Сан-Хосе-де-Флоренс в Буэнос-Айресе, где проходила первая служба понтифика. Более того, он отметил, что эта картина летала по космической орбите в 2022 году. Российские медиа написали, что Папа "чуть не расплакался, получая подарок". Вы представляете, как они все обставили? А на второй день нам сообщили, что папа принял решение изменить нашу аудиенцию с коллективной на частную. Это был способ противодействия – там прекрасно поняли, как появлением россиянина пытались нивелировать визит украинского художника.

– Вы рядом с Иваном Марчуком много лет. Кто вы ему?

– Мы говорим так: близкий друг, биограф. Как познакомились? Иногда шучу, что знаю его с детства. В 1979 году в Каневе смелые люди организовали выставку работ Ивана Марчука, несмотря на то, что он был запрещен. А я туда как раз приехала работать по направлению Киевского университета. И попала на эту выставку. Увиденное произвело революцию в моем сознании, зацепило навсегда. Однако Марчука я тогда там не застала. Мы пересеклись непосредственно уже в начале 2000 годов, когда он вернулся из эмиграции. И с тех пор его проекты проходят при моем участии.

– Какой Иван Степанович в обычной жизни?

– Он ведет аскетическую жизнь, порой отказывает себе даже в элементарном. Самое главное – сохранение работ. Я это называю подвигом Марчука. Он мог продавать картины и иметь дворцы, но категорически отказывается это делать. Такова его непоколебимая позиция: произведения должны быть доступны людям, прежде всего – украинцам. Поэтому и возникла идея музея. И несмотря на то, какие цены имеют сейчас картины Марчука на рынке, его настроение не меняется. А вообще, продолжая вопрос, который вы задали: такие люди, как Марчук, не бывают простыми. Было бы нечестно сказать, что с ним легко, но точно не скучно (смеется).

– Вы ставите себе какие-то сроки: через полгода или два-три вернуться в Киев?

– Вы знаете, в мыслях мы всегда в Украине. Вот сейчас Марчук показывает рукой: белочка побежала по парку, вороны – рядом. Люди ходят счастливые, улыбающиеся, но мысленно мы – дома. Периодически ездим в Киев – последний раз были в августе прошлого года. У нас чрезвычайно насыщенный художественный календарь. Иногда выставка сначала планируется в какой-то стране на месяц, а потом просят: оставьте работы еще на два, потому что большой спрос.

– Есть ли у вас связь с коллекционерами, которые имеют больше всего картин Марчука?

– Вы знаете, к нам обращаются с коммерческими предложениями постоянно. Но всем, кто хочет что-то приобрести, ответ один: нет. Между тем, фактически два года подряд в Киеве идут выставки Марчука. И все работы – из частных коллекций. Ответственные частные коллекционеры охотно дают работы на эти показы. Понятно, что самые активные из них в контакте с нами.

-– Есть ли у Ивана Степановича любимая работа?

– Если бы я ему задала этот вопрос, он бы вам сказал: "Сколько у вас детей? Есть кто-то из них, кого вы любите больше всего?" Для него все картины дорогие.

– Правда, что работы Марчука были у бывшего президента Украины Виктора Януковича в Межигорье?

– Нам об этом ничего не известно. Где мы видели его работы – это у Игоря Коломойского. На снимках во время обыска за правоохранителями за спинами виднелись. Я лично это приметила. О Межигорье ничего не слышала. Интересно, что сегодня очень активизировалась индустрия картин под Марчука – отрасль подделок мощно работает. Внешнее сходство может быть, техническое сходство – тоже. Но Марчук – психолог на интуитивном уровне. Он чувствует, что надо и как дать картине, для того, чтобы зрителя зацепило. Вот как он вам рассказывал о плачущих женщинах. Мы не раз наблюдали такие ситуации: заходит человек на показ ради любопытства, почти не зная ничего о мастере. А на выходе видим одну и ту же реакцию: удивление и восхищение.

– Говорят, что Иван Степанович не любит свой день рождения. Почему?

– Он всегда говорит, что не хочет праздновать день рождения. Вообще не любит праздники. Работает всю жизнь в любой день, независимо – будни это или выходной. Молодым художникам советует следующее: "Возьмите календарь и весь красный цвет перерисуйте на черный, и живите, как я – по черному календарю".

– Тамара, мы очень вам благодарны за помощь в организации интервью.

– Вы знаете, я его не предупреждала, что вы будете звонить. Решила, что будем действовать спонтанно. Если бы сообщила заранее об интервью, то ничего бы не получилось – он неохотно соглашается на публичные разговоры.

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