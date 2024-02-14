Любовь – это не цветы и подарки. Бедняков, Тарабарова, Монро и другие звезды показали своего 'Валентина' 14 февраля

День святого Валентина для многих – праздник любви и романтики. Для украинских звезд этот день также несет немало весомости, впрочем, они вкладывают в его смысл несколько другое – любовь к семье, к себе, к близким... Но, как ни крути, он однозначно у всех ассоциируется с любовью.

В этот день звезды не скрывают свои чувства, они поздравляют любимых, напоминают заботиться о себе, призывают любить других, трепетно относиться к детям и не боятся быть одинокими. OBOZ.UA собрал самые яркие публикации звезд, из-за которых в воздухе в этот день бурлит еще больше романтики.

Андрей Бедняков

Телеведущий опубликовал милую фотографию с любимой женой Анастасией Короткой, которая снова вернулась в США, и подписал ее так: "Любовь – это когда она второй год подряд экономит тебе деньги ей на подарок и этот день ты можешь провести действительно с человеком, которого любишь больше всех – с собой".

Бедняков напомнил, что даже имея любимого партнера, любовь к себе самая важная.

Тарас Цымбалюк

"Ценно в отношениях – иметь как можно больше взглядов в одну сторону. Если вы часто вместе смеетесь с очень черных шуток, – это клево. Потому что вместе. Появилось общее желание съесть мивину в час ночи? – клево. Ибо желание общее. Единодушно решили выйти из кинотеатра, потому что фильм – говно? – супер, потому что единодушно. И все, что вместе, что взаимно – клево! Но ведь, говорят, большинство людей полярны… так как быть? Думаю, то, что мы разные в каких-то становлениях, бывает, тоже играет в нашу пользу… Мы – как те пазлы, можем трансформировать свою разность в новую, невиданную общую силу… Мы можем дополнять и учиться друг у друга… И это тоже бесценно… Так что пусть люди сочетаются в сходствах и дополняют друг друга своими уникальными разногласиями… и оттого неистово кайфуют…" – целую речь написал актер с намеком на любимую – Светлану Готочкину, с которой познакомился после начала полномасштабной войны.

Светлана Тарабарова

Для певицы важно искать любовь во всем и создавать ее повсюду, ведь в этом странном чувстве заключается счастье.

"Для меня Любовь – это не цветы и подарки. Это не о "получать", а о "отдавать". Любовь – это создавать (дружбу, музыку, людей, свой путь, защищать свой дом). И если научиться чувствовать ее каждый день, принимая все трудности – ты будешь счастливым", – написала певица.

Олег Псюк

Солист группы Kalush.Orchestra ни на миг не расходится со своей "малой" – Белобров Александрой. В праздничном посте певец призвал немедленно обнять своих любимых и оставил пожелания для фанатов.

"Йо, поздравляем всех с Днем влюбленных. Если вы видите сейчас это сообщение – обнимите своего любимого человека! Желаем, чтобы близкие, родные и любимые люди всегда были рядом", – призвал Псюк.

Дева Монро

Монро не скрывает то, что у нее нет партнера, ведь это вполне нормально и не означает одиночество.

"Любовь к другим начинается с любви к себе. С днем всех влюбленных. Забудьте уже ту нездоровую х**ню о половинках. Знакомьтесь. Встречайтесь. Общайтесь. Любитесь. Стройте отношения. Ошибайтесь. Уважайте. Заботьтесь. Любите. И будьте счастливы", – говорилось в сообщении травести-дивы.

Лилия Ребрик

Для 42-летней телеведущей этот день особенный, ведь из-за страстной любви к мужу, Андрею Дикому, пара ждет малыша.

"Так и живем: любим, дурачимся, любим детей! Общие мечты, надежды, вера в победу! Каждый день как день влюбленных!" – отчиталась она.

Анастасия Каменская

"Con Amor Se Cura, только любовь лечит. Хочу каждому помнить о том, как важно беречь в своем сердце любовь и наполнять ею свою жизнь", – написала певица, опубликовав свое нежное фото.

Вера Брежнева

Певица решила лаконично поздравить с праздником, опубликовав фотографию с подписью "Happy St Valentine's Day".

Андре Тан

Кутюрье в слово "любовь" вкладывает очень много значений, но самое главное из них – любовь к себе.

"Любовь бывает разной. Это любовь между мужчиной и женщиной, родителями и детьми, у брата и сестры. Бывает платоническая, неразделенная, дружеская, искренняя и всепоглощающая любовь к своей стране. Но не забывайте о той любви, которая должна быть константой – любовь Любовь к себе – это не просто красивые слова, которые сейчас звучат повсюду – это философия, которую наконец новые поколения стали проповедовать, что я считаю очень правильным!

Не сравнивать себя ни с кем.

Не бояться мечтать и реализовывать свои мечты.

Спокойно принимать комплименты и похвалу.

Относиться с заботой к своему организму.

Прощать себя за ошибки.

Уметь радовать и баловать себя.

Не забывать благодарить себя.

Любите себя, любите этот мир, излучайте и научитесь принимать любовь! Влюбляйтесь в себя каждый день все больше", – написал свое послание модельер.

Илона Гвоздева

Хореограф оставила особое послание женщинам о настоящем чувстве любви и ценности к себе.

"Любите себя уважаемые женщины! Цените себя, позволяйте себе быть разной, выстраивайте правильно свои границы и всегда идите по зову. Учитесь говорить "нет" без чувства вины! Будьте для себя примером. Позвольте любить себя не за что-то, а просто за то что вы есть!" – высказалась она.

Андрей Джеджула

Телеведущий напомнил о военных, также умеющих любить, для которых война не уничтожила все чувства. Джеджула продекламировал стихотворение Дмитрия Лазуткина "В марте морозном или в апреле".

Любава Грешнова

Актриса решила лаконично поздравить своего любимого Михаила Пшеничного, опубликовав фотографию с ним и подписав: "Happy Valentine's Day".

Анатолий Анатолич

В День святого Валентина шоумен напомнил фанатам, что любовь вневременна и не имеет только одного дня в году.

"Я не из тех людей, у кого на заставке твоя вторая половинка... А нет, выходит что из тех. Сегодня такой же день, как и вчера, а завтра будет еще лучше. Любовь не привязана к дате. 13, 17 или 31 февраля (знаю, такого не бывает, но это любовь. Все возможно). Любовь – это сила, которая может изменить вас до неузнаваемости. Обычно в лучшую сторону. Это уже зависит от того или той, в кого вы влюбились. Я – хороший тому пример", – резюмировал Анатолич.

Ирина Кудашова

Нынешний День влюбленный для звезды сериала "Школа" запомнится надолго – актриса стала невестой.

"Такое утро", – немногословно описала она свою фотографию с кольцом.

Екатерина Кузнецова

Актриса уже более 6 лет в отношениях с Максимом Аплиным. 14 февраля для нее стало еще одним поводом признаться в любви своему мужу. "Love you. Happy Valentine's Day", – написала она.

Екатерина Осадчая

Звездная телеведущая невероятно любит свою семью. Она опубликовала семейную фотографию с мужем Юрием Горбуновым и двумя сыновьями.

"Наша пирамида любви. Любви не нужен отдельный день, она всегда есть! @gorbunovyuriy люблю тебя и наших ребят", – высказалась ведущая.

Анна Завальская

Певица поблагодарила своего самого родного мужчину – сына, который, по ее словам, показал, что любовь может не иметь границ.

"Мой вызов Судьбе и абсолютный Краш. Парень, который показал другое измерение Любви, у которой нет границ… люблю, сын!" – написала Завальская.

Григорий Решетник

Телеведущий опубликовал свои давние фотографии с женой – Кристиной, с которой они вместе уже 16 лет.

"Наш 16-й Happy Valentine's Day. Вместе при любых обстоятельствах. Люблю тебя. Мира и любви всем", – похвасталась своим "стажем" пара.

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