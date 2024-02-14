И в горе, и в радости. Шесть самых крепких звездных пар в Украине, переживших болезни, расстояние и славу, но оставшихся вместе

История украинского шоубиза знает немало случаев, когда пары распадались. Расстояние, популярность и абьюз становились причиной разводов, а звезды еще долго сетовали друг на друга в публичной плоскости. Однако считать, что крепких браков среди знаменитостей нет, тоже неправильно.

Это доказали супруги, которые за годы совместной жизни не только сохранили искру, но и пронесли через жизненные проблемы. OBOZ.UA по случаю Дня святого Валентина решил вспомнить историю таких любящих пар.

Екатерина ТЫшкевич и Валентин Томусяк

На фоне неприятных новостей об ухудшении самочувствия актрисы Екатерины Тышкевич и ее долгожданном выздоровлении украинцы могли понаблюдать, как муж звезды – актер Валентин Томусяк – переживает этот опыт вместе с любимой. Недавно они отпраздновали пятую годовщину свадьбы.

Как рассказывала сама актриса, все эти годы муж поддерживал ее и помогал выздоравливать, а во время сепсиса не отходил от больничной койки.

Тимур и Инна Мирошниченки

Ведущий Тимур Мирошниченко впервые увидел будущую жену на корпоративе юридической компании, в которой она работала. Инна была первой женщиной украинца, и кроме нее он никогда не хотел строить семью ни с кем другим. В 2023 году они получили звание "Семья года" и продолжают восхищать сеть своими крепкими чувствами.

Шоумен и адвокат воспитывали двоих детей, однако в конце июля прошлого года звездные супруги официально стали многодетными родителями, когда забрали из детдома двухлетнего мальчика по имени Марсель. Сейчас они готовятся усыновить еще одного ребенка.

Григорий и Кристина Решетники

Кристина и Григорий Решетники недавно праздновали 13-ю годовщину свадьбы. Сейчас они также многодетные родители, которые воспитывают трех козаков: Ивана, Дмитрия и Александра. Пара часто делится в соцсетях семейными фото, рассказывает о воспитании детей и собственных секретах удачного брака. Они тоже задумываются об усыновлении ребенка, потерявшего семью в результате войны.

Не раз супругов испытывали скандалы, в которые они попадали. К примеру, их несколько раз обвиняли в показательных развлечениях в условиях полномасштабного вторжения.

Джамала и Бекир Сулейманов

Нетипичная история их любви началась на фестивале, где певица заметила будущего отца своих детей. Она первой позвала Бекира на свидание, где они хорошо провели время, но потом судьба развела молодых людей. Встретились в следующий раз они случайно, и тогда уже мужчина взял на себя инициативу.

Джамала признавалась, что когда узнала о первой беременности, их отношения стали еще лучше. В марте 2018 года звезда родила первенца, а в 2020 году певица стала мамой во второй раз. Сейчас супруги ждут третьего ребенка, и их не страшит плотный график вокалистки.

Григорий Бакланов и Анастасия Цымбалару

Украинский актер Григорий Бакланов, известный многим по роли Лаврина в сериале "Спіймати Кайдаша", женился на коллеге до полномасштабной войны. Вторжение выбило их из колии и заставило переехать к родителям, чтобы не тратить средства на аренду собственного уголка. Однако временные неудобства и финансовые трудности не сломили молодую семью.

Алеша и Тарас Тополя

Одна из самых крепких пар в украинском шоубизе, как выяснилось, тоже нелегко переживала разлуку. Очень долго Алеша прожила в США, пока ее муж служил на Харьковском направлении парамедиком.

Уже после возвращения семьи лидера "Антитіл" в Украину стало известно, что певица ревновала избранника, но в конце концов отношения влюбленных наладились после воссоединения.

Ранее OBOZ.UA писал, что Валерий Залужный восхитил сеть архивным снимком со своей женой Еленой. На фото и генерал, и его возлюбленная позируют в военной форме и бронежилетах.

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