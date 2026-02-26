Трагическая потеря, судебная волокита и скандальный роман: как сложились судьбы главных звезд сериала 'Клиника' 16 лет спустя

После 16-летнего перерыва популярный ситком "Клиника" вернулся на экраны, поэтому фанаты проекта в конце концов смогут увидеть продолжение развития историй любимых персонажей. Культовое трио в составе Зака Браффа, Дональда Фейсона и Сары Чок снова перевоплотится в Джона Дориана, Кристофера Терка и Эллиот Рид соответственно, чтобы подарить зрителям незабываемые эмоции и немного ностальгии.

Пока "Клиника" не появлялась в эфире, в жизни актерского состава проекта произошло немало событий. Кто-то из знаменитостей закрутил скандальный роман со значительно более молодым партнером, а некоторые влипли в судебную тяжбу на 1 миллион долларов. Редакторы Daily Mail собрали информацию о том, как сложилась судьба звезд сериала.

Зак Брафф – Джон Дориан

После выхода последнего эпизода 9-го сезона "Клиники" актер начал успешную режиссерскую карьеру. Он создал проекты "Страна садов", "Хотел бы я быть здесь", "Красиво уйти", а также работал над серией в кинокартине "Тед Лассо", которая была номинирована на премию "Эмми".

Однако, кроме творческих достижений Зак Брафф оказался в центре внимания и из-за изменений в личной жизни. В 2019-м актер закрутил роман с младшей на 21 год коллегой по цеху Флоренс Пью, из-за чего неоднократно подвергался критике в сети. Влюбленные постоянно защищали друг друга от хейтерских комментариев, но в 2022-м все же поставили точку в отношениях.

Дональд Фейсон – Кристофер Терк

Участие в сериале "Клиника" принесло Дональду Фейсону большую популярность, поэтому позже он снялся в проектах "Бестолковые", "Вспоминая Титанов" и "Идеальный голос". Актер нашел любовь своей жизни Кейси Кобб, с которой воспитывает детей.

Но жизнь Фейсона не всегда была похожа на сказку. В 2017 году он внезапно потерял первую жену и мать своих трех детей. Кроме того, у знаменитости возникали и юридические проблемы. В 2013-м агенты Дональда Фейсона, которые договорились о контракте на сумму почти в 1 миллион долларов за его участие в последнем эпизоде "Клиники", подали на него в суд. От актера требовали $73 000 компенсации, мол он перестал платить им 10-процентную комиссию.

Сара Чок – Эллиот Рид

После съемок в сериале "Клиника" карьера Сары Чок пошла в гору. Она стала звездой лент "Улица Светлячков", "Как я встретил вашу маму", "Обольстительные и свободные" и других. Актриса также воспитывает двоих детей Чарли и Фрэнсис от своего бывшего избранника Джейми Афифи. Несмотря на разрыв, им удалось сохранить дружеские отношения, поэтому они оба уделяют достаточно времени сыну и дочери.

Когда сыну Сары Чок исполнилось два года, ему диагностировали болезнь Кавасаки – аутоиммунное заболевание, при котором воспаляются кровеносные сосуды. Борьба с недугом была нелегкой, однако Чарли все же смог с ней справиться.

Джуди Рейес – Карла Эспиноса

Роль остроумной медсестры Карлы Эспиносы в картине "Клиника" стала очень важной в карьере Джуди Рейес, ведь раскрыла ее талантливую актерскую игру и обеспечила место в индустрии кино. Она снялась в проектах "Коварные горничные", "Трудности ассимиляции", "Улыбка" и многих других.

Джон Макгинли – доктор Перри Кокс

Актер имел успешную карьеру задолго до участия в сериале "Клиника". Джон Макгинли стал звездой картин "Офисное пространство", "Уолл-стрит", а также ряда авторских проектов. Достигать впечатляющих актерских вершин он не прекратил и после воплощения в роль доктора Перри Кокса.

Кроме карьеры, знаменитость уделяет немало внимания своему сыну, которому диагностировали синдром Дауна.

Как ранее рассказал OBOZ.UA, возобновление сериала "Клиника" вызвало несколько неоднозначные чувства у фанатов. С одной стороны, приятно снова встретиться с любимыми героями, а с другой – подобные проекты нечасто становятся удачными. Подробнее о реакции критиков на новый сезон проекта читайте в нашем материале.

