Любила короткие прически и пренебрегала макияжем: как выглядела Елена Зеленская до 2019 года

До того, как Елена Зеленская стала первой леди Украины, она вела соцсети с личными фото, которые сейчас можно редко встретить в сети, ведь она завела новую страницу. После избрания Владимира Зеленского президентом ее стилем, прической, макияжем и фотографиями начали заниматься профессионалы, поэтому внешний вид украинки несколько изменился.

Однако следует подчеркнуть, что эти изменения не стали кардинальными. Цвет волос, черты лица и фигура первой леди почти не модифицировались. OBOZ.UA решил показать, как выглядела Елена Зеленская до 2019 года.

Общественная деятельница сейчас имеет узнаваемый элегантный стиль, который в основном состоит из изысканных костюмов, платьев и классической одежды. Однако раньше она могла позволить себе публиковать фото в непринужденной атмосфере в будничных нарядах.

Интересно, что долгое время первая леди предпочитала очень короткие прически или собирала свои волосы в небрежные хвостики и пучки. Она всегда имела белокурый цвет волос и не красилась в темный.

Макияж первой леди сейчас сдержанный и светлый, но и это для нее достаточно много, потому что на фото до 2019 года она часто позировала без косметики вообще. У Елены Зеленской были светлые, тонкие брови и пухлые губы.

Укладки и элегантные наряды вошли в жизнь Елены Зеленской непосредственно перед и после избрания ее мужа президентом. Тогда она в роли первой леди стала внимательнее подбирать фото для соцсетей, следить за уместностью гардероба и позой в кадре.

Как писал OBOZ.UA, на днях Елена Зеленская залюбовала сеть, надев разные носки. Почему она выбрала такой неординарный элемент гардероба – читайте по ссылке.

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