Елена Зеленская надела разные носки и очаровала сеть

Первая леди Украины Елена Зеленская очаровала сеть, надев разные носки. Жена украинского лидера таким образом поддержала художниц, которые творят в студии, где работают таланты с синдромом Дауна и РАС – расстройствами аутистического спектра.

Длинные носки она соединила с обыденным, непринужденным образом базовых цветов. Фотография появилась на странице Елены Зеленской и Instagram, собрав за час почти 10 тысяч лайков.

В кадре первая леди позировала, сидя на диване и закинув ногу на ногу, демонстрируя единственный яркий элемент в наряде. Ее образ состоял из уютного белого свитера и черных широких джинсов.

На ногах у украинки были классические лоферы, а из-под них виднелись раскрашенные в яркие цвета носки с разными принтами.

"Носки, что на мне – необычные. Это работы Николь Ляпустиной, Софии Жук и Марии Гуменной – художниц, которые творят в художественной студии Оли Ставникович. Эта мастерская работает с художниками, имеющими синдром Дауна и РАС. Они, например, уже не раз приобщались к украшению традиционной елки на улице Банковой в Киеве", – говорится в описании.

Свой образ и пост первая леди приурочила ко Всемирному дню информирования о людях с синдромом Дауна. По словам Елены Зеленской, в этот день неравнодушные люди во всем мире одевают разные носки, а ее пара – особенная, ведь была создана талантливыми украинками.

"Дополнительную хромосому имеет Николь, одна из авторов носков. Но определяет девушку не она, а уникальный "пазликовый" стиль, благодаря которому работы художницы узнаваемы и были представлены на аукционах в Чикаго и Варшаве", – рассказала первая леди.

Жена украинского президента призвала не относиться предвзято к людям с ментальными и другими проблемами, а проявлять уважение и понимание к ним.

Ранее OBOZ.UA писал, что Елена Зеленская выступила на форуме, куда избрала красноречивый образ светлого цвета. На элегантном костюме можно было увидеть необычную вышивку.

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