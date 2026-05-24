Львовскому блогеру запретили въезд в Польшу из-за скандальной выходки в заповедной зоне: стал 'нежелательным лицом' в стране

23-летнему львовскому блогеру Андрею Гаврилову, который заехал автомобилем в заповедную зону возле озера Морское Око в Польше, запретили въезд в страну на пять лет. После громкого скандала польские власти решили внести инфлюенсера в список нежелательных лиц.

Об этом сообщил министр внутренних дел Польши Марцин Кервинский в соцсети X. По словам чиновника, блогер будет привлечен к ответственности за нарушение общественного порядка.

"Виновник рейда на Морское Око понесет ответственность. В связи с нарушением общественного порядка, по просьбе полиции его внесут в список нежелательных лиц с запретом на въезд на территорию Республики Польша на 5 лет. Нарушение закона всегда встретит суровую реакцию", – написал чиновник.

Инцидент произошел 22 мая. Андрей Гаврилов вместе с девушкой заехал на Chevrolet Corvette на территорию Татранского национального парка, где расположено озеро Морское Око. Частным автомобилям въезд в эту зону запрещен – туристы могут добраться туда только пешком, шаттлами или конными упряжками.

Фото и видео поездки блогер сам опубликовал в соцсетях. На одном из снимков он позировал возле автомобиля на фоне озера. Инфлюенсер также заявил, что они с девушкой стали "первыми людьми в истории", которые заехали в Морское Око на машине.

Сначала после огласки местная полиция оштрафовала украинца на 100 злотых и насчитала восемь штрафных баллов. Однако в Польше такое наказание вызвало волну критики, ведь за подобное нарушение предусмотрен штраф до 5 тысяч злотых.

Впоследствии представитель полиции Закопане (город, вблизи которого находится Морское Око) Роман Вечорек объяснил, что правоохранители сначала не знали, что блогер доехал непосредственно к озеру.

"Водитель объяснил, что он только что развернулся прямо под шлагбаумом – отсюда и эти 100 злотых. Полицейские ничего не знали о том, что он был возле Морского Ока", – заявил спикер.

По его словам, после появления фотографий в соцсетях стало понятно, что блогер ввел полицию в заблуждение. В таком случае автомобиль могли эвакуировать, а дело передать в суд.

Сам Андрей Гаврилов после волны критики попросил прощения у поляков и заявил, что якобы не заметил знака о запрете въезда.

"Я хочу попросить прощения у поляков, потому что я просто не знал, что туда запрещено въезжать", – написал блогер.

Реакция блогера на запрет

После сообщений о пятилетнем запрете на въезд в Польшу Гаврилов опубликовал в Instagram короткую реакцию.

"Я слышал новости, я знаю о запрете на въезд в течение 5 лет, но тем не менее, завтра дам официальный комментарий от себя", – заявил блогер.

В то же время "Суспільне" обнародовали другой комментарий Гаврилива относительно инцидента: "Я поехал в Польшу, купил пацанам машины за бабки, которые заработал, два дня погулял по Польше. Меня депортировали, при том, что я уже в Украине и запретили въезд на 5 лет".

