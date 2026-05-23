В Польше оштрафовали украинского блогера, который заехал автомобилем в заповедную зону возле горного озера: как он отреагировал. Фото

Украинский блогер Андрей Гаврилов опубликовал фото, сделанное возле автомобиля на фоне озера Морское Око в Польше. Это заповедная зона, куда заезжать машинами нельзя, поэтому инфлюенсера оштрафовали на 100 злотых (примерно 1200 грн).

Видео дня

Об этом написало польское издание Polsatnews.pl. Сам он попросил прощения у поляков за такой поступок и объяснил, что не заметил знак.

"Мы первые люди в истории, которые поехали в Морское Око на машине. Это было одно из мест, куда мы хотели попасть во время этого путешествия, и все наши друзья и знакомые говорили, что до Морского Ока невозможно добраться машиной", – написал блогер.

Что известно

Инфлюенсер, который имеет почти 880 000 подписчиков в Instagram, опубликовал снимок, сделанный в заповедной зоне на фоне озера. На фото он позирует возле авто. Блогер утверждает, что не заметил запрещающий знак, который свидетельствовал о том, что автомобилям запрещен въезд в заповедную зону.

"Я хочу попросить прощения у поляков, потому что я просто не знал, что туда запрещено въезжать", – написал он.

Он объяснил, что неправильно понял предупреждение.

"Я думал, что это потому, что там просто нет дороги, потому что это в горах, и скорая не сможет там проехать", – объяснил он.

По словам блогера, на обратном пути его остановила полиция, оштрафовала на 100 злотых и насчитала восемь штрафных баллов. Однако он добавил, что "возможно, в определенном смысле это уникальное фото стоит 100 злотых", поскольку он бы все равно отправился на Морской Глаз, хоть и пешком.

Отмечается, что через несколько часов после публикации новостей на эту тему в польских СМИ учетная запись инфлюенсера в Instagram была изменена на частную, а контент скрыт от людей, которые не подписаны на него.

Комментарий польской полиции

Полиция прокомментировала инцидент с участием украинского блогера. Представитель полиции Закопане Роман Вечорек пояснил, что штраф за такое правонарушение составляет от 20 000 до 5 000 злотых. И добавил, что правоохранители, которые отреагировали, решили наложить штраф в размере 100 злотых.

Озеро расположено на природоохранной территории

Морское Око расположено в Татранском национальном парке и строго охраняется. Частным транспортным средствам запрещено ездить непосредственно к озеру, поскольку цель заповедника — сохранить природный ландшафт, чистую воду и редкие виды животных и растений.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что блогер из Донецка устроил участникам российской организации "Бессмертный полк" "сюрприз" в Лиссабоне.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!