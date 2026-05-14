'Я миллион раз прошу прощения'. Известная блогер оказалась в эпицентре скандала из-за шутки на фоне обстрелов Украины

Блогер Ванесса Виноградова, известная в сети как Виноградинка, попала в громкий скандал из-за неудачной шутки на фоне террористической атаки страны-агрессора России на Украину. Интернет-деятельница вернулась в Киев из Польши и шутя отметила, что якобы именно поэтому жители столицы переживают такую сложную ночь.

Однако украинцы совсем не оценили этот "юмор", поэтому резко раскритиковали Виноградову и упрекнули ее за определенную оторванность от реальности. После волны критики блогер удалила скандальное сообщение из соцсети Threads и вышла на связь с объяснениями.

"Киев, извините за эту ночь, это я просто из Варшавы приехала", – отметила интернет-деятельница в публикации, возмутившей сеть.

Просмотрев сообщение Ванессы Виноградовой, одна из пользовательниц платформы Threads не смогла сдержать эмоции и гневно заметила, что пока одни украинцы ищут родных под завалами, другие позволяют себе писать подобные "шутки". На этот комментарий отреагировала блогер и объяснила обстоятельства, при которых распространила скандальную публикацию.

"Я приехала из Варшавы на день рождения мамы и за день было несколько тревог. Еще друзьям я говорила, что как только приезжаю, начинают тревоги. Вероятно надо не ехать, чтобы людям не портить жизнь. Ночь. Начинается еще одна тревога, и у мамы на телефоне звук "повышенная опасность". Я выдыхаю и пишу этот пост", – отметила Виноградинка.

Однако такого объяснения некоторым юзерам оказалось мало. Шутку Ванессы Виноградовой сравнили с не менее возмутительной публикацией, где люди якобы снизили цену на аренду квартиры в доме, который пострадал из-за вражеского обстрела. Блогер откровенно возмутилась, что ее приравнивают к таким риелторам и сделала репост комментария, в котором говорилось: две ситуации кардинально отличаются, ведь интернет-деятельница распространила шутку до того, как стало известно о трагических последствиях обстрела Киева.

"Я миллион раз прошу прощения за пост во время тревоги, но я его не писала после или во время трагедии!", – отметила Виноградинка.

Впоследствии Виноградова дала комментарий блогеру Богдану Беспалову, в котором подчеркнула, что сообщение было своеобразной защитной реакцией на воздушные тревоги.

"Я дурочка, которая сидела на Позняках и во время тревоги и работы ПВО написала такой пост примерно в 2 ночи, до прилетов по домам. В моей голове это звучало смешно, и больше как защитная реакция. На момент публикации не было ни одного негативного комментария, наоборот поддерживали друг друга и еще человек написал похожую историю, что когда приезжает в свой родной город – постоянно тревоги. Я заснула минут через 30 после публикации", – отметила интернет-деятельница.

По словам Виноградовой, когда она проснулась после страшной ночи, была шокирована, что из ее слов сделали настоящий скандал. Она подчеркнула, что ни в коем случае не публиковала бы такую шутку, если бы знала о трагедии в столице: "Мои пальцы никогда бы в жизни такого не написали после трагедии, потому что это ужас, который никто не должен пережить. Мне очень жаль, что мои слова восприняли не так, и я не прошу меня "извинять". Мне главное чтобы каждый знал, что пост был написан до "прилетов".

Какой выход из скандальной ситуации нашла блогер

Ванесса Виноградова решила показать, что сожалеет о скандальном посте не только на словах, а конкретными действиями. Она отметила, что готова отдать людям, пострадавшим в результате вражеской атаки, собственные вещи, более того, обязалась перевести определенную сумму денег на благотворительные сборы для военных.

Напомним, что в ночь на 14 мая Россия осуществила очередной массированный удар по территории Украины. Атака началась еще 13 мая, когда оккупанты запустили по территории нашей страны сотни БПЛА и ударили вечером гиперзвуковыми ракетами "Кинжал". В течение ночи обстрел продолжался, а в дополнение к дронам россияне запустили десятки баллистических и крылатых ракет.

Оккупанты попали в многоэтажный жилой дом в Дарницком районе Киева, из-за чего был разрушен один из подъездов. К сожалению, на месте попадания есть погибшие.

