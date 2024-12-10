Луи больше не вредничает, а Шарлотта стала 'копией' мамы: как за год изменились дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Фотосравнение

Недавно семья Уэльских появилась на традиционном рождественском концерте принцессы в Вестминстерском аббатстве, который проходит уже четвертый год. Вместе с родителями, принцем Уильямом и Кейт Миддлтон, праздничные колядки слушали наследники королевского престола – 11-летний принц Джордж, 9-летняя принцесса Шарлотта и 6-летний принц Луи.

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Атмосфера вечера крайне отличалась от прошлогодней, ведь 2024 стал испытательным для принцессы Уэльской и ее родных. Несмотря на все, семейство сохраняло праздничное настроение.

Как заметили поклонники, 11-летний Джордж, часто сопровождающий своего отца Уильяма на официальных приемах, выглядел, как настоящий принц. Мальчик, старейший в семье, вел своих брата и сестру, шагая первым, а во время концерта сын Кейт держался рядом с папой, сохраняя серьезное выражение лица.

Тем временем принцесса Шарлотта, которой весной исполнилось 9 лет, все больше внешне напоминает свою мать. Ради праздничного события девочка нарядила пальто красного оттенка, подобно тому, что надела принцесса Кейт. Юная красавица заплела свою фирменную прическу, добавив чёрный бант. Шарлотта выглядела сосредоточенно, зажигая свечи во время службы.

Что касается наименьшего члена семьи Уэльских - 6-летнего Луи, хулиган, который в 2023 году устроил настоящее шоу для поданных, удивлял собравшихся сдержанным поведением. В прошлом году принц, которого любят за детскую искренность и настоящие эмоции, смешил гостей вечера совсем "некоролевским поведением" – задувал рождественские свечи старшей сестры и удивлялся большой статуе новогоднего щелкунчика.

Однако в 2024-м Луи восхищал публику не забавными ужимками и выражениями лица, а трогательным посланием для бабушки и дедушки по маминой линии. Правнук королевы Елизаветы II оставил маленькую записку на "Дереве доброты". О чем говорилось в послании принца – смотрите здесь.

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