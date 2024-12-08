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Стало известно, какое трогательное послание принц Луи оставил родителям Кейт Миддлтон на концерте рождественских колядок

Анастасия Какун
Шоу Oboz
2 минуты
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Стало известно, какое трогательное послание принц Луи оставил родителям Кейт Миддлтон на концерте рождественских колядок

На рождественской службе колядок в Вестминстерском аббатстве, которую уже четвертый год подряд организует Кейт Миддлтон, младший сын принца и принцесса Уэльских, 6-летний принц Луи снова не остался без внимания. Однако на этот раз молодое королевское лицо восхитило общественность не забавными выражениями лица, а трогательным посланием для бабушки и дедушки по маминой линии.

Видео дня

Как отмечает издание People, правнук королевы Елизаветы II оставил маленькую записку на "Дереве доброты". Он поблагодарил Кэрол и Майкла Миддлтонов за время, которое они весело проводили вместе.

Стало известно, какое трогательное послание принц Луи оставил родителям Кейт Миддлтон на концерте рождественских колядок

"Спасибо бабушке и дедушке за то, что они играли со мной в игры", – написал принц Луи.

Стало известно, какое трогательное послание принц Луи оставил родителям Кейт Миддлтон на концерте рождественских колядок

По словам источника, приближенного к королевской семье, родители принцессы Уэльской принимают активное участие в воспитании внуков. Их взаимодействие можно увидеть на видео, которое опубликовала принцесса Уэльская, сообщая о завершении химиотерапии. В объектив камеры попало несколько моментов, где Кэрол и Майкл Миддлтоны играют в настольную игру со своими внуками.

Стало известно, какое трогательное послание принц Луи оставил родителям Кейт Миддлтон на концерте рождественских колядок
Стало известно, какое трогательное послание принц Луи оставил родителям Кейт Миддлтон на концерте рождественских колядок

Поддержать принцессу Уэльскую, которая постепенно возвращается к публичной жизни после курса необходимых процедур для преодоления рака, пришли не только ее родители, дети и муж. На мероприятии появились также брат и сестра представительницы Кенсингтонского дворца: Джеймс и Пиппа Миддлтоны.

Стало известно, какое трогательное послание принц Луи оставил родителям Кейт Миддлтон на концерте рождественских колядок

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Кейт Миддлтон посетила концерт рождественских колядок и порадовала подданных ярким образом.

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