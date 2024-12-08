Стало известно, какое трогательное послание принц Луи оставил родителям Кейт Миддлтон на концерте рождественских колядок

На рождественской службе колядок в Вестминстерском аббатстве, которую уже четвертый год подряд организует Кейт Миддлтон, младший сын принца и принцесса Уэльских, 6-летний принц Луи снова не остался без внимания. Однако на этот раз молодое королевское лицо восхитило общественность не забавными выражениями лица, а трогательным посланием для бабушки и дедушки по маминой линии.

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Как отмечает издание People, правнук королевы Елизаветы II оставил маленькую записку на "Дереве доброты". Он поблагодарил Кэрол и Майкла Миддлтонов за время, которое они весело проводили вместе.

"Спасибо бабушке и дедушке за то, что они играли со мной в игры", – написал принц Луи.

По словам источника, приближенного к королевской семье, родители принцессы Уэльской принимают активное участие в воспитании внуков. Их взаимодействие можно увидеть на видео, которое опубликовала принцесса Уэльская, сообщая о завершении химиотерапии. В объектив камеры попало несколько моментов, где Кэрол и Майкл Миддлтоны играют в настольную игру со своими внуками.

Поддержать принцессу Уэльскую, которая постепенно возвращается к публичной жизни после курса необходимых процедур для преодоления рака, пришли не только ее родители, дети и муж. На мероприятии появились также брат и сестра представительницы Кенсингтонского дворца: Джеймс и Пиппа Миддлтоны.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Кейт Миддлтон посетила концерт рождественских колядок и порадовала подданных ярким образом.

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