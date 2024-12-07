Кейт Миддлтон посетила концерт рождественских колядок и порадовала подданных ярким образом. Фото

Кейт Миддлтон, постепенно возвращающаяся к исполнению королевских обязанностей после курса химиотерапии, появилась на рождественской службе колядок в Вестминстерском аббатстве. На концерте, который устраивает принцесса уже четвертый год подряд, любимицу публики встретили восторженными возгласами.

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Во время обращения к поклонникам супруга Уильяма призналась, что на прошлогоднем мероприятии она "не знала", что приготовил для нее 2024 год, сообщает Daily Mail. Тогда Кейт была сосредоточена на работе и детях и с нетерпением ждала праздничного сезона, не имея никакого представления о том, что ее ждет. Через несколько недель она перенесла тяжелую операцию, после которой специалисты сообщили, что обнаружили признаки рака и посоветовали ей пройти курс профилактической химиотерапии.

Несмотря на трудный период жизни, принцесса снова засияла перед поданными. Она выглядела прекрасно в праздничном красном пальто с черным большим бантом от Сары Бертон для Alexander McQueen, когда прибыла на праздничный вечер в Лондоне. Перед началом мероприятия к ней присоединились трое детей – 11-летний принц Джордж, 9-летняя принцесса Шарлотта и 6-летний принц Луи, а также ее муж Уильям.

Служба была посвящена тем, кто "проявлял любовь, доброту и сострадание к другим в своих общинах" и "вдохновлял, советовал, утешал и подчеркивал, как любовь объединяет и связывает всех нас". Каждый гость получил письмо от Кейт Миддлтон, в котором говорилось: "Эта коляда является сердечным праздником для каждого из вас и напоминанием о том, что на Рождество и в течение всего года мы все должны сиять друг для друга. Потому что во времена радости и печали мы все являемся светом друг для друга".

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