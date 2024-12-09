Принцесса Евгения проигнорировала рождественский концерт Кейт Миддлтон: названа вероятная причина

Кейт Миддлтон, которая все чаще появляется на публике и постепенно возвращается к исполнению своих обязанностей, организовала рождественскую службу колядок в Вестминстерском аббатстве. Ее пришли поддержать немало членов королевской семьи Великобритании, а вот принцесса Евгения отсутствовала на концерте.

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Вероятно, 34-летняя внучка Елизаветы II проигнорировала мероприятие, чтобы провести время с мужем Джеком Бруксбэнком и двумя сыновьями – Августом и Эрнестом – в Португалии, пишет Express. Считается, что избранник королевской особы имеет работу в этой стране, к тому же там они приобрели недвижимость.

"Вилла в Португалии – это больше инвестиция, чем что-то другое. Строительство еще даже не завершено. Ее не покупали как новый дом, а скорее как место отдыха и что-то, во что можно вложить деньги, чтобы защитить свои активы", – сообщил инсайдер.

Нынешнюю церковную службу "Вместе на Рождество" Кейт Миддлтон посвятила людям, которые поддерживают нуждающихся. Она сделала акцент на важности любви и раздала гостям письма, где говорилось: "Эта коляда является сердечным праздником для каждого из вас и напоминанием о том, что на Рождество и в течение всего года мы все должны сиять друг для друга. Потому что во времена радости и печали мы все являемся светом друг для друга".

Поддержать Кейт Миддлтон на торжественном мероприятии пришел ее муж, принц Уильям, трое детей – 11-летний принц Джордж, 9-летняя принцесса Шарлотта и 6-летний принц Луи, герцогиня Эдинбургская Софи, лорд Фредерик Виндзор, Зара Тиндолл и принцесса Беатрис.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Кейт Миддлтон повторила образ принцессы Дианы во время концерта рождественских колядок.

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