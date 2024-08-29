Linkin Park запустили загадочный таймер и спровоцировали слухи о новом солисте: почему фанаты разочарованы

Американская рок-группа Linkin Park запустила таинственный 100-часовой таймер, чтобы подготовить аудиторию к важному анонсу. После того, как время прошло, часы начали обратный отсчет. Фанаты предполагают, что важной новостью может быть заявление о новом солисте коллектива, который заменит покойного Честера Беннингтона.

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Главным претендетом на место вокалиста фанаты считали лидера группы Sum 41 Деррика Уибли. Причиной для слухов стали загадочные посты обоих коллективов. 24 августа на платформе Х появилось интересное сообщение: в среду 28.08 будет обнародовано важное объявление, касающееся фронтмена. Однако Уибли вскоре опроверг любую связь с Linkin Park.

"Я чувствую необходимость развеять некоторые слухи. Мне сообщили, что многие думают, будто я мог присоединиться к воссоединяющейся группе. Но я просто хочу сказать, что, несмотря на популярное убеждение, я не присоединяюсь к Oasis... или Linkin Park. Или в любую другую группу", – сказал музыкант.

Озадаченные поклонники поделились своими мыслями под постом в Instagram. Многие фанаты ожидали новости 28 августа, когда закончился таймер, однако по подсчетам, анонс состоится 5 сентября:

"Это только вопрос времени, когда они снова объединятся".

"В этом должно быть скрытое послание".

"Немедленно вернитесь. Нам нужен LP, немедленно".

"Я буквально покинул рабочую встречу ради этого".

"Я испытываю раздражение".

"Пожалуйста, скажите мне, что происходит".

"Никто не "заменит" Честера. Речь идет о том, чтобы снова увидеть нашу любимую группу вживую и позволить этим ребятам делать то, что им нравится. Просто ждите новостей".

Ранее в этом году инсайдеры сообщили Billboard, что участники группы обдумывают тур-воссоединение в 2025-м и рассматривают возможность нанять вокалистку вместо Беннингтона. В конце апреля агентство по бронированию WME принимало предложения по потенциальному туру Linkin Park вместе с датами хедлайнеров фестиваля с участием Майка Шиноды, Брэда Делсона и Дэйва Фаррелла, говорят источники. Группа не указала, кто будет петь от имени Честера.

Напомним, Linkin Park считается одной из самых успешных рок-групп 2000-х годов. Коллектив взял паузу после самоубийства фронтмена Честера Беннингтона в 2017 году. Однако участники не раз заявляли о своем желании воссоединить группу.

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