Без платья, парика и макияжа: как вне сцены выглядит Кончита Вурст. Впечатляющие фото

Победитель Евровидения-2014, австрийский певец Томас Нойвирт, известный благодаря своему сценическому образу Кончити Вурст, поразил фанатов новым фото. Артист предстал перед камерой в необычном амплуа – без парика, роскошного наряда и макияжа.

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Снимком знаменитость поделился в Insta-stories. 35-летний исполнитель все больше демонстрирует себя вне сцены, предпочитая естественный вид.

Последний образ Кончиты Вурст в ленте представляет собой длинное блестящее платье красного цвета. Драг-квин соединила ее со светлыми босоножками и шикарной укладкой.

Однако, пролистав фото, можно увидеть Томаса, который позирует в красных брюках свободного кроя и белой рубашке. Можно предположить, что звезда делится своими контрастными буднями, в которых он постоянно меняет "роли". Австриец не боится "миксовать" свои две стороны: на одном из снимков он несет плетеную корзину со свежими багетами, одетый в белое легкое платье, развивающееся на ветру.

По имеющимся данным, Нойвирт всегда стремился быть звездой и выступать перед публикой, однако перед артистом встал вопрос приватности. Именно поэтому он придумал сценический образ Кончиты Вурст, ставшей его полной противоположностью. Борода певицы символизирует протест, который в сочетании с женской одеждой изображает гендерную смесь. Это символизирует мужское и женское начало человека.

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