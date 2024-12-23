Лилия Ребрик нежно поздравила мужа с кружевной свадьбой и показала, какими они были 13 лет назад. Фото

Украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик отпраздновала свою кружевную свадьбу с хореографом Андреем Диким. Супруги вместе уже 13 лет, и за это время их семья увеличилась с двух до пяти человек.

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Лилия Ребрик нежно поздравила любимого в Instagram с праздником и показала совместное фото со свадьбы. Для телеведущей эта дата – 23 декабря 2024 года – особенная и название "кружевной свадьбы" тоже.

Она провела аналогию с плетением кружева и семьей и подчеркнула, что создает с Андреем Диким нечто уникальное – семейство. За эти 13 лет супруги Диких даже придумали себе название – "Дикая семейка".

"13 лет вместе. День рождения нашей прекрасной #дикасейка. Кружевная свадьба. Это о кружевах из любви, нежности, терпения, страсти и безумия. Это наша история, которую мы создаем каждый день. Люблю тебя, мой Дикий, за каждую ниточку этой истории. Мне кажется, мы плетем вместе что-то уникальное и неповторимое: нашу семью. Спасибо, что ты меня так же уверенно ведешь по жизни, как когда-то в танце", – щемяще поздравила любимого Лилия Ребрик.

Стоит отметить, что телеведущая в канун годовщины была на съемках в родных Черновцах, поэтому может не успеть прибыть домой в Киев, чтобы отпраздновать важную дату в кругу семьи.

Стоит отметить, что Лилия Ребрик и Андрей Дикий воспитывают трех дочерей: 12-летнюю Диану, 6-летнюю Полину и 9-месячную Аделину.

Ранее OBOZ.UA писал, что Лилия Ребрик запутала украинцев фото с тремя дочерьми одного возраста и в одном свитере. Она предложила угадать кто из них кто, ведь, как утверждают ее подписчики, девочки похожи друг на друга, "как под копирку".

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