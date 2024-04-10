Лилия Ребрик через три недели после родов вернулась на работу и сделала сюрприз зрителям

Украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик удивила поклонников своим внезапным возвращением из трехнедельного декретного отпуска и устроила сюрприз на работе. Лишь 26 дней назад она родила третью дочь Адель, а сейчас уже предстала в свежем виде перед камерами.

В InstaStories она опубликовала видеобэкстейдж с марафета до выхода в эфир в шоу "Ранок Дома". Пока над внешним видом ведущей работали стилисты, она перечитывала сценарий и даже дала немного времени поклонникам угадать, ради чего накрасилась и сделала укладку.

Как рассказала Ребрик, трех недель ей было достаточно, чтобы соскучиться по работе. "Доброе утро! Где это я? В студии "Ранку Дома". Я в эфире! Все под контролем. Манюня накормлена, не переживайте. Пробую, а там будет видно", – сказала она.

До пары к сториз звезда опубликовала и фотографию на фоне студии и камер. "Адель накормлена, #яжемать работать настроена (немножечко)", – подписала фотографию Ребрик.

В комментариях ее поддержали поклонники и засыпали комплиментами свежего вида, что в большинстве своем не присуще мамам новорожденных:

"Такое впечатление, что вы из отпуска (и не декретного). Красивая, великолепная, невероятная!"

"Ого, вы, как обычно, в движении, никогда не засиживаетесь".

"Великолепно выглядите. Будто и не рожали".

"Просто моторчик на солнечных батареях".

Сюрприз с появлением Лилии Ребрик в утреннем шоу преподнес второй ведущий Константин Октябрьский для подписчиков в Instagram. "Боже, там такой сюрприз. Ой, друзья, вы даже не понимаете, что это будет! Пожалуйста [открывает дверь, за которой стоит Ребрик]. Не ожидали? А она с нами", – сказал он.

Напомним, у супругов Лилии Ребрик и Андрея Дикого 15 марта родилась третья дочь. Девочку назвали Аделина, что стало даже аббревиатурой других имен семьи.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что телеведущая продемонстрировала милый фемили-лук на прогулке с детьми. Даже новорожденная Адель дополняла пастельный стиль.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!