Imagine Dragons трогательно поддержали Украину на концерте в Швеции: солист группы поцеловал сине-желтый флаг

Участники американской попрок-группы Imagine Dragons в очередной раз продемонстрировали свою неизменную проукраинскую позицию. Во время выступления в столице Швеции – Стокгольме, солист коллектива Дэн Рейнольдс гордо поднял на сцене сине-желтый флаг, а перед тем, как вернуть его аудитории, трогательно поцеловал государственный символ Украины.

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Соответствующее видео обнародовали ценители творчества группы, которые присутствовали на концерте. В частности, под громкие аплодисменты слушателей, исполнитель показал очень важный знак – жест "мира".

Кстати, завершили свое грандиозное музыкальное шоу Imagine Dragons также с украинским государственным символом. В конце выступления знаменитостей один из поклонников во второй раз бросил на сцену сине-желтый флаг. Положив его на плечи, Дэн Рейнольдс попрощался с аудиторией, после чего повесил знамя на стойку микрофона, а сам с коллегами ушел за кулисы.

Непоколебимую поддержку Украины Imagine Dragons демонстрируют с первых дней большой войны. Кроме того, что музыканты очень часто поднимают сине-желтый флаг на своих концертах, они присоединились к инициативе UNITED24, а именно к направлению "Відбудова". В 2023 году знаменитости сняли щемящий клип на песню Crushed (разбитый), где раскрыли историю 14-летнего Саши, который с семьей потерял все из-за деятельности армии РФ. В видеоработе показали разрушенное российскими террористами село Новогригорьевка Николаевской области.

Благодаря такой деятельности коллектива дом юноши был отстроен. Как сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, клип увидели представители постоянного донора UNITED24, сети мультимаркетов "Аврора", и решили выделить средства на восстановление жилья Саши.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Imagine Dragons осудили войну на своем концерте, однако украинцы подметили один неприятный нюанс.

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