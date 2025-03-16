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Нино Катамадзе резко ответила журналистке BBC Russian Service: Украине нужно помогать, а не сочувствовать

Катерина Галущенко
Шоу Oboz
2 минуты
2,2 т.
Нино Катамадзе резко ответила журналистке BBC Russian Service: Украине нужно помогать, а не сочувствовать

Грузинская певица Нино Катамадзе, поддерживающая Украину в войне с Россией и даже собиравшаяся переезжать жить в Одессу, сделала резкое заявление, подчеркнув, что Украине необходимо не сочувствовать, а оказывать реальную поддержку в борьбе за свою независимость. Она подчеркнула, что для нашего государства это не чужая война, а внутренняя борьба, где каждый украинец чувствует ее как свою.

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В интервью для российской службы BBC сначала журналистка-грузинка сказала, что сочувствует украинцам. Однако Катамадзе оборвала ее на полуслове и объяснила, что поистине нужно поддерживать и помогать.

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"Не надо сочувствовать! Надо поддержать! Надо действовать. Потому что это страна, которая воюет с целой страной. Ни перед кем не говорит какие-то претензии. Ни один украинец не скажет, что это чужая война. Все говорят, что это наша война. Мамы, папа, бабушки, ребенок, все скажут, что это их война. Поэтому это страна героев, – отметила певица. – Я вижу, настолько эта страна работает для того, чтобы не только выжить, а победить, потому что она заслуживает, потому что она права. Они (украинцы. – Ред.) заслужили свою победу".

В то же время певица отметила, что в Грузии многие также не воспринимают войну в Украине как чужую. Она подчеркнула, что это не просто победа нашей страны, а победа всех, кто поддерживает борьбу за свободу и независимость.

"Это наша победа, конечно. И многие грузинские герои тоже воевали. Дали жизнь свою Украине", – добавила артистка.

Нино Катамадзе резко ответила журналистке BBC Russian Service: Украине нужно помогать, а не сочувствовать

Однако Катамадзе также признала, что есть опасения среди части населения Грузии по поводу возможности новой войны, что, по ее словам, является "легитимным страхом".

"Я тоже боюсь. Как вы думаете, я не боюсь, когда знаю, что я перехожу границу и через 7 часов должна доехать до Киева, а на границе еще непростая история, танки встречаю по дороге", – поделилась она.

Ранее OBOZ.UA писал, что в Грузии вынесли приговор Нино Катамадзе по делу об акции протеста у дома судьи. Она и другие активисты требовали освобождения на свободу находящейся под арестом директора нескольких грузинских изданий Мзии Амаглобели.

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