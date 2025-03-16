Нино Катамадзе резко ответила журналистке BBC Russian Service: Украине нужно помогать, а не сочувствовать

Грузинская певица Нино Катамадзе, поддерживающая Украину в войне с Россией и даже собиравшаяся переезжать жить в Одессу, сделала резкое заявление, подчеркнув, что Украине необходимо не сочувствовать, а оказывать реальную поддержку в борьбе за свою независимость. Она подчеркнула, что для нашего государства это не чужая война, а внутренняя борьба, где каждый украинец чувствует ее как свою.

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В интервью для российской службы BBC сначала журналистка-грузинка сказала, что сочувствует украинцам. Однако Катамадзе оборвала ее на полуслове и объяснила, что поистине нужно поддерживать и помогать.

"Не надо сочувствовать! Надо поддержать! Надо действовать. Потому что это страна, которая воюет с целой страной. Ни перед кем не говорит какие-то претензии. Ни один украинец не скажет, что это чужая война. Все говорят, что это наша война. Мамы, папа, бабушки, ребенок, все скажут, что это их война. Поэтому это страна героев, – отметила певица. – Я вижу, настолько эта страна работает для того, чтобы не только выжить, а победить, потому что она заслуживает, потому что она права. Они (украинцы. – Ред.) заслужили свою победу".

В то же время певица отметила, что в Грузии многие также не воспринимают войну в Украине как чужую. Она подчеркнула, что это не просто победа нашей страны, а победа всех, кто поддерживает борьбу за свободу и независимость.

"Это наша победа, конечно. И многие грузинские герои тоже воевали. Дали жизнь свою Украине", – добавила артистка.

Однако Катамадзе также признала, что есть опасения среди части населения Грузии по поводу возможности новой войны, что, по ее словам, является "легитимным страхом".

"Я тоже боюсь. Как вы думаете, я не боюсь, когда знаю, что я перехожу границу и через 7 часов должна доехать до Киева, а на границе еще непростая история, танки встречаю по дороге", – поделилась она.

Ранее OBOZ.UA писал, что в Грузии вынесли приговор Нино Катамадзе по делу об акции протеста у дома судьи. Она и другие активисты требовали освобождения на свободу находящейся под арестом директора нескольких грузинских изданий Мзии Амаглобели.

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