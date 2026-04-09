Леся Никитюк поразила сеть 'пасхальным' вышитым платьем за 15 тысяч грн. Фото

Телеведущая Леся Никитюк показалась в вышитом платье бренда Gusak стоимостью 15 тысяч гривен. Знаменитость выбрала этот наряд специально к Пасхе, а ее образ вызвал активное обсуждение в сети.

В посте в Instagram Никитюк также поделилась праздничным настроением и описала собственные пасхальные традиции, вспомнив о пасхе и времени в кругу близких.

На обнародованных кадрах телеведущая предстала в длинном льняном платье молочного цвета, выполненном из льна. Наряд имеет приталенный силуэт с поясом, который подчеркивает талию, а также длинные рукава с объемными манжетами.

Центральным элементом дизайна стала яркая вышивка в традиционном стиле – цветочные орнаменты, украшающие переднюю часть платья и рукава.

Вышивка выполнена в виде крупных цветов с детальными растительными мотивами, которые контрастируют с нежной базой ткани. Декоративные элементы также размещены вдоль планки платья и создают вертикальный акцент, что визуально вытягивает силуэт.

Свой образ Никитюк дополнила прической с оплетенной вокруг головы косой с легкими волнами и макияжем.

В подписи к видео телеведущая написала: "Пасха – это единственный день, когда утро начинается не с кофе, а с пасочки. И главное, что вместе с близкими".

В комментариях пользователи обратили внимание прежде всего на ее наряд. Среди отзывов:

"Срочно хочу знать, где вы взяли такое шикарное платье".

"Какая красивая!".

"Какое красивое платье".

"Красивая Леся".

"Какая же вы красавица-украиночка".

"Очаровательная! Очень красивый наряд!"

