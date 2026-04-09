Леся Никитюк поразила сеть "пасхальным" вышитым платьем за 15 тысяч грн. Фото
Телеведущая Леся Никитюк показалась в вышитом платье бренда Gusak стоимостью 15 тысяч гривен. Знаменитость выбрала этот наряд специально к Пасхе, а ее образ вызвал активное обсуждение в сети.
В посте в Instagram Никитюк также поделилась праздничным настроением и описала собственные пасхальные традиции, вспомнив о пасхе и времени в кругу близких.
На обнародованных кадрах телеведущая предстала в длинном льняном платье молочного цвета, выполненном из льна. Наряд имеет приталенный силуэт с поясом, который подчеркивает талию, а также длинные рукава с объемными манжетами.
Центральным элементом дизайна стала яркая вышивка в традиционном стиле – цветочные орнаменты, украшающие переднюю часть платья и рукава.
Вышивка выполнена в виде крупных цветов с детальными растительными мотивами, которые контрастируют с нежной базой ткани. Декоративные элементы также размещены вдоль планки платья и создают вертикальный акцент, что визуально вытягивает силуэт.
Свой образ Никитюк дополнила прической с оплетенной вокруг головы косой с легкими волнами и макияжем.
В подписи к видео телеведущая написала: "Пасха – это единственный день, когда утро начинается не с кофе, а с пасочки. И главное, что вместе с близкими".
В комментариях пользователи обратили внимание прежде всего на ее наряд. Среди отзывов:
- "Срочно хочу знать, где вы взяли такое шикарное платье".
- "Какая красивая!".
- "Какое красивое платье".
- "Красивая Леся".
- "Какая же вы красавица-украиночка".
- "Очаровательная! Очень красивый наряд!"
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!