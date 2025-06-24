Леся Никитюк, которая родила первенца, показала фигуру после родов. Фото

Украинская телеведущая Леся Никитюк, которая недавно впервые стала мамой, показала свой послеродовой животик. Прошло чуть больше недели с момента рождения ее сына, а звезда уже вышла на связь с поклонниками и поделилась искренними кадрами из домашней жизни.

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В Instagram-stories она опубликовала два фото, на которых продемонстрировала фигуру после родов. На снимках ведущая предстает в нежной пудрово-розовой ночной рубашке с кружевом. Она стоит у окна в легком луче солнца, с осторожностью держа руки на животе.

"Я и мой послеродовой живот", – шутливо подписала кадр Никитюк, сохраняя свой фирменный тон юмора. В кадре видны растрепанные волосы звезды, а на фоне – розовый мягкий кролик, кроватка и пеленальный столик, которые свидетельствуют о новом этапе в ее жизни – материнстве.

Эти фото стали первыми, где Леся показала свою фигуру после родов. И хотя животик еще заметен, ведущая совсем не стесняется этого, а наоборот – с гордостью демонстрирует подлинность и искренность.

Более того, Леся Никитюк решила поделиться и тем, что действительно ее пугало во время беременности – и это точно не то, что обычно беспокоит большинство женщин. "Три момента которые меня ужасно пугали во время беременности:

1. TikTok беременных женщин и всего что связано с беременностью.

2. Джинсы с резинкой для беременных.

3. Раз в месяц звонила мама Кэт и говорила, что у меня вот-вот распухнет нос.

Вес, растяжки, токсикоз, варикоз, все что там дальше с окончанием на "оз" и на "ой" меня не пугало. Аллилуйя! Поэтому этого и нет", – с юмором написала ведущая.

Напомним, что 37-летняя Леся Никитюк официально подтвердила рождение своего первенца 19 июня. На личной странице в Instagram она опубликовала трогательные кадры с выписки из роддома. Там она появилась в костюме в клеточку, с нежно завернутым в одеяло сыном на руках. Подпись к фото была лаконичная и эмоциональная: "Сын".

Лицо малыша телеведущая пока не показывает.

Новоиспеченную маму и малыша из роддома забирал отец ребенка – военнослужащий Дмитрий Бабчук. Он подарил Никитюк большой букет цветов, нежно обнимал ее и не скрывал гордости и счастья на лице.

Хотя ведущая не раскрывает многих деталей родов, инсайдеры рассказали блогеру Богдану Беспалову, что мальчик появился на свет еще 15 июня, а выписали маму и малыша – 19-го. Интересно, что Леся официально сообщила о беременности только после родов. До этого она тщательно оберегала свое состояние, хотя слухи ходили в сети еще с января, когда звезда объявила о помолвке и неожиданно заявила, что ставит карьеру на паузу и покидает шоу "Кто сверху?"

Ранее OBOZ.UA писал, что Андрей Джеджула стал отцом в третий раз и показал фото. По его словам, 22 июня у него родилась дочь, которую назвали Эмилия.

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