Легендарный актер Дэниел Дэй-Льюис неожиданно вернулся к работе после 7 лет перерыва: где снимается обладатель трех 'Оскаров'

Легендарный британский актер, трехкратный обладатель "Оскара" Дэниел Дэй-Льюис возвращается на экраны, несмотря на завершение карьеры в 2017 году. Звезда решил сделать исключение после того, как заявил, что больше не будет сниматься в кино.

Видео дня

Поклонники смогут увидеть 67-летнего Дэй-Льюиса в предстоящей ленте его родного сына Ронана, получившей название "Анемона". Об этом сообщает The Guardian. Съемки фильма сейчас проходят в Манчестере. Отец и сын выступили соавторами сценария, исследующего сложные отношения между родителями, сыновьями и братьями, а также динамику семейных связей.

Дэниел Дэй-Льюис дебютировал на экране еще подростком в фильме "Кровавое воскресенье", а затем сыграл ряд памятных ролей в исторических драмах, в частности Соколиный Глаз в "Последнем из могикан". Он известен своей преданностью актерскому мастерству и получил три премии "Оскар" за лучшую мужскую роль, сыграв ирландскую писательницу-инвалида Кристи Браун в фильме "Моя левая нога", нефтяника Дэниела Плейнвью в фильме "Прольется кровь" и Авраама Линкольна в ленте Спилберга "Линкольн".

В 2014 году герцог Кембриджский, он же принц Уильям, посвятил Дей-Льюису в рыцари-бакалавры Британской империи. Летом 2017 года было объявлено, что актер завершает кинокарьеру, за несколько месяцев до выхода "Призрачной нити" на экраны. "Дэниэл Дэй-Льюис больше не будет работать как актер, – говорилось в заявлении его представителей. – Он безгранично благодарен всем своим коллегам и зрителям за многие годы работы. Это его личное решение, и ни он сам, ни его представители не будут делать никаких дальнейших комментариев по этой теме".

Ранее он делал длительные перерывы в работе, в том числе работал учеником сапожника во Флоренции в 1990-х годах. "Моя жизнь вне съемочной площадки – это жизнь, в которой я следую за своим интересом так же жадно, как и во время работы, – сказал он в интервью Observer в 2008 году. – Я очень положительно отношусь к тому, что на время отрываюсь от работы. Мне всегда казалось естественным, что это в свою очередь должно помочь мне в том, что я делаю".

Весной 2023 года знаменитость заметили на улицах Нью-Йорка папарацци впервые за четыре года. Звезда гулял по городу в спортивном костюме и разговаривал по телефону. На некоторых снимках актер был в компании своей жены Ребекки Миллер, с которой они сыграли свадьбу в 1996 году.

В январе Дэй-Льюис вручил американскому режиссеру Мартину Скорсезе награду за его вестерн-эпопею "Убийцы цветочного полнолуния". Актер, снявшийся в таких фильмах известного режиссера, как "Банды Нью-Йорка" и "Эпоха невинности", сказал, что работа с ним была "одной из самых больших радостей и неожиданных привилегий в моей жизни".

Ранее OBOZ.UA писал о знаменитых родственниках Голливуда, о которых вы не знали: Мэрил Стрип – сестра Брук Шилдс, а Бен Аффлек – кузен Мэтта Дэймона. Подробности – в нашем материале.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!