Мерил Стрип – сестра Брук Шилдс, а Бен Аффлек – кузен Мэтта Дэймона: знаменитые родственники, о которых вы не знали

В мире шоубиза есть немало знаменитых братьев и сестер (к примеру, Алекс и Эмма Уотсон, Белла и Джиджи Хадид) и даже целые семьи (Смиты, Кардашяны, Сайрусы, Джоли-Питт и т.д.). Как правило, они сферу для построения карьеры выбирают одну и ту же: кино, музыка, танцы, театр и т.д. Вспомните ленты "В погоне за счастьем" (2006) и "После нашей эры" (2013), где главные роли сыграли актеры Уилл Смит и его сын Джейден.

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Итак, когда у звезд одинаковые фамилии – это часто указывает на их кровные связи, а когда разные – родство становится менее очевидным. Мы в материале OBOZ.UA подготовили подборку звезд-родственников, которые носят разные фамилии. Некоторые из них имеют легкое визуальное сходство.

1. Хью Грант и Томас Броди-Сангстер

Английский актер Хью Грант является троюродным братом британского актера Томаса Броди-Сангстера. Первый снискал мировую славу благодаря амплуа сердцееда ("Четыре свадьбы и одни похороны" (1994), "Разум и чувства" (1995), "Ноттинг Хилл" (1999), "Дневник Бриджит Джонс" (2001)). Второй – благодаря тому, что с годами почти не меняется (вы не поверите, но Томасу в мае 2024-го исполнилось 34), а также благодаря ролям в лентах "Реальная любовь" (2003), "Последний легион" (2007), "Стать Джоном Ленноном" (2010) и "Бегущий в лабиринте" (2014).

Хью узнал о кровных связях с Томасом в 2003 году, во время съемок со своим родственником в ленте "Реальная любовь". Об этом Броди-Сангстер рассказал в интервью изданию Times of India: "Он не знал. Я сказал Хью, что он – мой троюродный брат. Затем он вспомнил моих маму и папу... Под конец съемок он ходил и говорил что-то вроде "привет, кузен". Это было очень круто".

2. Мадонна и Гвен Стефани

Эпатажная Мадонна (полное имя – Мадонна Луиза Вероника Чикконе) и чувственная Гвен Стефани – американские певицы, которые покорили мир шоубиза благодаря мощным голосам и великолепной палитре вокальных приемов. Об их родственных связях Гвен сказала в одном из интервью: "Мы действительно родственницы: мать мужа сестры моей бабушки – Чикконе из Детройта. Я просто всегда рассказываю эту историю, потому что считаю ее забавной... Мадонна милая. Всегда была классной для меня. Я восхищаюсь ее талантом".

3. Мерил Стрип и Брук Шилдс

Американская актриса Мерил Стрип по материнской линии – троюродная сестра американской супермодели и актрисы Брук Шилдс. Несмотря на кровное родство, эти двое очень редко общаются. Возможно, это связано с их насыщенными графиками (как-никак они – успешные звезды Голливуда), а может, банальная конкуренция или несовместимость характеров.

4. Кейт Миддлтон и Эллен Дедженерес

В 2011 году американская актриса, комедиантка и телеведущая Эллен Дедженерес в одном из эпизодов собственного шоу сообщила, что получила письмо от Генеалогического общества Новой Англии. В нем говорилось, что она и принцесса Уэльская Кэтрин являются далекими родственниками – кузины в пятнадцатом поколении.

Согласно письму, их связывают супруги, сэр Томас Ферфакс и Агнес Гаскойн, жившие в Англии в 1500-х годах. "Я связана с Кейт. Меня точно сейчас пригласят на свадьбу", – пошутила Дедженерес незадолго до заключения брака принцессы с ее мужем, принцем Уильямом.

5. Рэйф Файнс и король Чарльз ІІІ

Актер, известный своей ролью Лорда Волдеморта в серии фильмов о Гарри Поттере, Рэйф Файнс, является кузеном в восьмом поколении Чарльза III, короля Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Об этом сообщает Financial Times. Семья Файнса происходит от норманнов – племен, которые в Средневековье населяли Скандинавию и впоследствии осели на территории Восточной Англии.

6. Мэтт Дэймон и Бен Аффлек

Американский актер Мэтт Дэймон и американский актер, а также сценарист Бен Аффлек, по данным Генеалогического общества Новой Англии – кузены в десятом поколении. Этих звезд Голливуда связывает мужчина по имени Уильям Ноултон-младший (каменщик, который приехал в США в начале XVII века). Дэймон и Аффлек выросли в Бостоне. Будучи детьми, много времени проводили вместе. Позже, когда выросли, вместе снялись в ленте "Умница Уилл Хантинг" (1997).

7. Мадонна, Анджелина Джоли и Хиллари Клинтон

Согласно данным Washington Post, американская певица Мадонна и Хиллари Клинтон, первая леди США (1993–2001) – кузины в десятом поколении. Генеалог Уильям Аддамс Рейтвиснер объяснил, что у них есть общие пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-прадедушки. В колонке также отмечено, что американская актриса, фотомодель и режиссер Анджелина Джоли является кузиной в девятом поколении Клинтон.

Ранее OBOZ.UA писал о пяти знаменитостях, которые являются родственниками президентов США. Брэд Питт, Мэрилин Монро и не только.

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