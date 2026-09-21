Легендарная телеведущая назвала "самого страшного врага Украины" и вспомнила пророческие слова Ивана Драча

Народная артистка Украины и легендарная телеведущая Татьяна Цимбал назвала то, что считает "самым страшным врагом" Украины. По ее словам, помимо внешней угрозы, страну ослабляет внутренний раскол, который мешает украинцам объединяться.

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Об этом Татьяна Цимбал рассказала в интервью OBOZ.UA. Телеведущая вспомнила одну поездку за границу, которая продемонстрировала, насколько важно украинцам сохранять единство даже в самые сложные времена.

"Наша нынешняя жизнь – очень непростая, – говорит телеведущая. – Ну, такова наша судьба – снова переживать войну. Те, кто уже дожил до такого возраста, как я, никогда не думали, что это может повториться. Что человечество договорилось, создало специальные организации – Организацию Объединенных Наций, произошло разоружение. Но снова нашелся негодяй. И никто не может его остановить".

"Нам досталась эта независимость, я считаю, вот просто так, – продолжает Татьяна Цимбал. – И мы не смогли ее удержать – теперь боремся за нее. Я вам объясню на простом примере. Это история из Аргентины. Там у нас очень классная диаспора, ее ценят в стране. Мы были там в 1994 году с украинской делегацией – открывалось дипломатическое представительство. Делегацию возглавляли народные депутаты Иван Драч, Павел Мовчан. Местные украинцы принимали нас очень радушно. Но между собой они до сих пор делились на мельниковцев, бандеровцев, понимаете? На прогрессистов и так далее. И я очень хорошо помню, как Иван Драч говорил: "Да хватит уже вам! У нас есть Украина, у нас есть государство. Вы же отворачиваете своих детей. Уже есть то, вокруг чего можно объединяться. Зачем же это продолжается?" Вот это, на мой взгляд, наш самый страшный враг – раздор внутри".

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