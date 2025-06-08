'Вы в своем уме? Такое не могло пройти на ТВ!' Кумир миллионов Татьяна Цымбал – о золотых временах телевидения, жизни после славы и фейсбучных аферах

Татьяна Цимбал – легенда украинского телевидения, голос и лицо которой помнят миллионы зрителей. Почти полвека телезвезда отдала телеэкрану – работала на УТ, "Первом национальном", телеканалах – Новый и СТБ.

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В интервью OBOZ.UA телезвезда откровенно рассказала о первых конкурсах на телевидение, искусственном интеллекте, который не имеет интеллекта, и коте Преображенском, спасенного в центре Киева. А также объяснила на своем примере, как выжить в насыщенном информационном мире и не потерять себя – оставаться красивой, даже когда мир вокруг теряет форму.

По образованию Татьяна Цимбал филолог. В 1969 году окончила факультет романо-германской филологии Киевского национального университета им. Еще учась, начала работать в молодежной редакции УТ. Говорит, что в то время не важна была для работы профессия журналиста, однако приходилось пройти серьезный конкурсный отбор: "Я прошла по конкурсу, который объявлялся публично, в шестьдесят восьмом году. Отбор претендентов был очень тщательным, например, для мужчин требовались не только низкий поставленный тембр голоса и фактурная внешность, но и немалый рост – не ниже 180 см".

"Телевидение тогда – это было что-то новое, неизведанное, – добавляет телеведущая, – Однако там уже работали мастера, как сейчас бы сказать, фундаторы. И речь шла скорее об искусстве, чем о журналистике, ведь самого понятия "журналист" еще не употребляли – было только "редактор".

"Сейчас все иначе, – продолжает Татьяна Васильевна, – Например, возник искусственный интеллект, хотя я не согласна с этой формулировкой. Это не интеллект в человеческом понимании. Интеллект – это привилегия человека, а ИИ – лишь новая совершенная технология. По этому поводу расскажу историю – недавно смотрела программу, где вели разговор об этом известный мультипликатор и известный специалист по нейронауке. И вот он предложил ситуацию, будто обращается к Богу и спрашивает: "Можешь написать формулу Вселенной?" Бог начинает писать. Режиссер анимации стоит у него за спиной, подглядывает – и вдруг восклицает: "О, здесь ошибка". А Бог ему: "Знаю". И тут ученый говорит: "Вот оно. Божественная ошибка – это и есть талант". То, что открывается неожиданно – не из логики, а из прорыва. Что-то, чего раньше не было. Кто такие генальные люди? Те, кто создает то, чего не существовало. Например, Жюль Верн в своих фантазиях предсказал подводные лодки. А дальше научная мысль и технологии приблизили фантазии к реальности. Те, кто были первыми на телевидении, – так же пытались постичь неизвестное".

Татьяна Цимбал признается, что чувствует смущение, когда слышит, что ее называют лицом главного телеканала Украины, телезвездой своего времени: "А почему кто-то решил, что я лучшая? Мои коллеги, уверена, тоже о себе такого мнения. И я соглашаюсь. Звезды – на самом деле на небесах. У меня есть подруга Виктория Бондарь – жена знаменитого документалиста Сергея Буковского. Разговаривала с ней недавно, она рассказывала, что приютили с мужем собачку-приблуду. Спрашиваю: "А какая порода?" Смеется: "Он думает, что овчарка". У меня кот тоже – с придомовой территории".

Татьяна Васильевна говорит, что до сих пор поддерживает хорошие отношения с коллегами, с которыми вместе творили телевидение: "Не так давно мы потеряли Анатолия Васяновича (знаменитый диктор, отдавший телевидению десятки лет. – Ред.). Я очень дружила – и с ним, и с его семьей. Он прекрасный мастер слова. Толя пришел на телевидение из Театра Франко, он профессиональный актер. Умер в Германии, похоронен – в Киеве. Иван Вовк – тоже пришел на телевидение с актерским образованием. Интересно, что в один день со Светланой Билоножко. Хочу очень тепло вспомнить Александра Сафонова. Недавно мы должны были поехать к нему в гости с телеведущим Николаем Канишевским, но я заболела. Кстати, хочу очень доброе слово сказать о Николае, который занимается ветеранами телеэкрана. Находит и публикует малоизвестные факты из жизни мастеров. У него просто талант объединять людей в добре".

"Все мы знаем, что сейчас медиа часто заточены на скандалы, поэтому иногда известные люди неохотно откликаются на предложения интервью, – продолжает Татьяна Цымбал. – И дорогого стоит, что отозвалась невестка знаменитого Петра Весклярова (телесказочник Дед Панас. – Ред.) Известно, что она избегает разговоров с журналистами, а с Канишевским начала переписываться. Почему Ульяна осторожно относится к медиа? Потому что постоянно на языке "вот такая х*йня, малята". Слушайте, неужели вы думаете, что такое могло пройти на телевидении? Вы вообще в своем уме? Осознаете, что это было за телевидение? Подобное проскочить не имело никаких шансов. И обидно, что творчество человека, который вошел в историю, порой индефицируют по одной фразе".

"Обидно, что фейки стали повсеместными в нашей жизни, – сетует Татьяна Цимбал, – Несколько лет назад со мной произошла неприятность: злоумышленники дважды регистрировали от моего имени профили в Facebook – просили деньги, контакты известных людей. Мне позвонил телеведущий Олег Панюта и осторожно так: "А вы есть на Facebook?". Выпалила: "Не говори мне об этом!" Я уже была проинформирована, что произошло. Впоследствии мы отправили жалобы – профили закрыли".

– Татьяна, давайте переключимся на приятное: вы упомянули, что у вас есть кот "с придомовой территории". Как к вам попал?

– О, это интересная история. Я живу на Малой Житомирской. Несмотря на то, что это центр города, в нашем дворе живут коты, мы их подкармливаем. И вот у одной из кошечек появились детеныши. И один из них залез под машину и застрял – самостоятельно выбраться никак. Собрались люди, а он мяукает – заперт в ловушке. Я нашла телефон спасательной службы, позвонила. Приехал молодой парень, до сих пор помню, его зовут Антон. Фонарь на лбу, специальный сачок для ловли животных. Вытащили, говорит: "Будете забирать?". А у меня в то время жили две породистые кошки. Но, что делать, пустила в дом. Сначала он был у нас Швондер, потому что уплотнил нас (смеется). Впоследствии стали звать просто "Мальчик". А потом это дитятко выросло в роскошного, благородного парня. А какой воспитанный! Никогда не полезет в тарелки на стол. Только сидит и не сводит с меня глаз, пока режу ему печень. А еще он меня лечит – делает массажи. Поэтому теперь у него новое имя – профессор Преображенский. Филипп Филиппович – сын говорит, что ему подходит".

Татьяна Цымбал – мама двоих детей, имеет пятеро внуков, а недавно стала прабабушкой. Как говорит: "Имеем уже маленькое Цимбаля". Телеведущая была замужем дважды: "Второго мужа похоронила в 2021 году. Володя – нейрохирург, работал в реанимации, очень хороший специалист. Мы познакомились в Феофании. А первый муж – доктор технических наук, занимался теорией информационного кодирования. Интересно, что они оба – Владимиры Петровичи. Володя Цимбал, мой первый избранник, был старше меня почти на 10 лет. Именно от него я узнала многое из того, что было запрещено в Союзе – прежде всего, о творчестве шестидесятников. В начале марта, в день рождения Кобзаря, молодежь собиралась в парке Шевченко, несмотря на то, что это было очень опасно. И мы с мужем там бывали".

"Советские времена – это очень непростой период, – вспоминает телеведущая, – Нынешней молодежи многое из того времени кажется дичью. А мы так жили. Чтобы купить автомобиль, надо не только собрать деньги, но и предоставить кучу справок, в частности – из парткома, представляете? Мебель, технику – все надо было, как тогда говорили, доставать. Очереди, очереди – и снова очереди. Моя дочь еще маленькой начала профессионально заниматься теннисом, я водила ее на занятия. Помню, как-то приехали, сидят две бабушки, ждут своих девочек. И одна другой говорит: "А на Саксаганского рыбу дают". Понимаете? Государство не работало для людей, они были его рабами. И все худшее из того Советского союза взяла на себя Россия".

"Со временем мой первый муж эмигрировал в Канаду, – продолжает рассказывать о семье Татьяна Васильевна, – Мы уже в то время были разведены. Туда переехала и наша дочь Ольга. И вот там недавно родился наш с Володей правнук. Я очень счастлива, жаль только, что муж не дожил до этого. Малого еще не видела, но родственники постоянно присылают что-то интересное. Сегодня открыла телефон, а там очень смешное видео: спит мой внук, а рядом лежит этот малыш. Ручки в кулачках вверх, ножки – пяточка к пяточке. Так мило!".

"У моей дочери Оли – три высших образования. Она реабилитолог, учитель физкультуры и психолог – получила эту специальность в универститете Шевченко, – рассказывает Татьяна Васильевна о дочери, которая живет в Канаде, – Но имеет увлечение на всю жизнь – теннис, которым профессионально занимается с детства. Шутит, что все ее красные дипломы "играют" вместе с ней. Она до сих пор выступает в своей возрастной категории на международных соревнованиях за сборную Канады. Я говорю: "Оля, сколько можно? Бегай, махай ракеткой для формы. Она смеется: "Мама, так не интересно!"

В начале вторжения родные уговорили Татьяну Цимбал временно переехать в Канаду – переживали за ее безопасность. Поехала в марте, однако осенью уже вернулась домой: "Конечно, Оля очень нервничает. А я просто восхищена от нашего оптимизма, от того, как мы умеем держаться. После последнего страшного обстрела переслала дочери мою переписку с друзьями. Написала: "Чтобы ты понимала, как мы сейчас живем". Громыхало в ночи безумно. На второй день пишу друзьям: "Как вы?" "Не дали поспать, но уже собираемся на концерт маэстро Юрия Рыбчинского", – энергично отвечает одна подруга. Вторая бодро рапортует: "Глаз ночью не сомкнула, но веду группу подшефных пенсионеров в оперный театр на "Наталку-Полтавку". Третья отписалась, что уже не работе – монтирует очередную программу, она на телеканале работает".

"Сын Петр живет в Соломенском районе Киева, – продолжает Татьяна Васильевна, – Спрашиваю: "Громко?" Отписывает: "Мам, я уже с десяти на работе". Он у меня преподаватель, работает в частной музыкальной академии. Бывает шутит со мной: "Не переживай, у нас без осадков".

– Известно, что в свое время ваш Петр был гитаристом группы Green Grey. Вы тогда слушали их музыку?

– И песни слушала, и ходила на концерты. Петр дружит с Дмитрием Муравицким (Murik. – Ред.) с юности, учились в одной школе. Часто сидели у нас в квартире, группу Queen слушали. Сын мне часто говорил, что музыка – это его религия. Ничего больше не интересовало – только это. Сейчас преподает и довольно успешно: один из его учеников уже выиграл международный конкурс в Англии.

– Татьяна, не могу не спросить: как вам удается выглядеть на миллион (в сентябре телеведущей исполнится 79 лет. – Ред.)?

– Знаете, то, какую мы имеем внешность в молодости – это, конечно, заслуга природы. А все дальше зависит от того, как проживешь свою жизнь. Я много слышу от фотохудожников и операторов наших, что бывают очень красивые люди почтенного возраста. Лицо в морщинах, руки не такие, как хотелось бы, но красивые. И рядом – какая-то часть молодых людей, которые абсолютно безликие. И ухоженные, и правильные черты лица – но не греет. Это, как гостиничный, убранный номер отличается от жилища человека, где прочитывается его вкус, судьба, предпочтения, характер. А там беспорядочное скопление: модных вещей, дорогих аксуаров. Еще и золотой батон лежит посередине, понимаете? Поэтому в первую очередь очень важно: хорошие мысли, хорошая аура. Вот в такое я верю – красоту, идущую изнутри. Ну и, конечно, спасибо родителям за генетику.

А, кроме того, у нас же еще профессия такая. Воспитывали, что должны всегда быть в отличной форме – и в кадре, и в быту. Так, как будто на тебя все время направлен объектив камеры. Поэтому я никогда не позволяла себе чулок со стрелкой, не уложенных в прическу волос. Потому что "узнают и будет стыдно". И это понимание так вышколило меня за жизнь, что иначе уже не будет. И мне очень приятно, когда останавливают на улицах, говорят приятные слова. Я и сама стараюсь сказать что-то хорошее в ответ – такой обмен позитивом сейчас крайне необходим.

– Пенсия очень известной телеведущей – это деньги, на которые можно спокойно жить?

– Вы знаете, анализируя порой свою жизнь, неизменно прихожу к выводу, что мы в семье всегда жили хорошо в финансовом плане. Я привыкла помогать, а не получать поддержку. Конечно, дети пытаются как-то подставить плечо: подарки, что-то еще. Но я таким не спекулирую, потому что сейчас всем трудно. Недавно видела интервью с инженером-конструктором, которая рассказывала, что имеет 40 лет стажа, а получает ежемесячно 5700 гривен. Спросили о детях, говорит: "Они тянут обучение внучки в вузе, а мне на молоко и хлеб хватает". Мне хватает и на черный шоколад, без которого жить не могу (улыбается). У меня неплохая пенсия, но я сознательно не хочу называть ее размер, потому что все равно считаю, что и на такие деньги прожить не очень просто.

"Я еще поняла, что раньше выбрасывала много денег дурно, – добавляет Татьяна Васильевна, – Мы жили на широкую ногу, откровенно вам признаюсь. А сейчас я научилась вести финансы более рационально. И еще поняла, что порой нас выбивает из равновесия не какая-то неприятность, а отношение к этой ситуации. Все, что происходит вокруг – результат того, как мы это переживаем внутри. Я живу в прекрасном городе, у меня замечательная квартира с дорогими для меня вещами. Некоторые из них возвращаются очень неожиданным образом. Например, в 80-е годы известный художник Виктор Зарецкий, муж Аллы Горской, написал мой портрет. Он, к слову, много работал и с актрисой Раисой Недашковской – они дружили. Мой портрет через некоторое время продался в Лондоне. А у меня остались только презентационные открытки с изображением. И вот недавно приехали в гости друзья, увидели. И предложили перенести работу на холст – оказывается так можно. И сейчас копия покртрета у меня. Я рассказывала эту историю одной приятельнице, она специалист по произведениям искусства. Знаете, что сказала? Что это не просто история произведения, это – его судьба.

– Татьяна, интересно, во сколько лет вы официально вышли на пенсию?

– Мне кажется, что перебрала лишь немножечко (смеется). Но много работала еще потом. Даже когда как-то была в пенсионном фонде, уже не вспомню, по какому поводу, то оказалось, что у меня 16 неучтенных лет. Может показаться странным, но я фактически не пользуюсь привилегиями своей пенсионной книжки – льготами в транспорте и так далее. У меня подруги очень непоседливые, знаю, что есть дни, бесплатные для пенсионеров в музее, специальная программа в театрах киевских. Это очень классно, таким должно быть гражданское общество. Есть такое выражение, что зрелость государства определяется отношением к детям и для людей почтенного возраста. И это очень правильно.

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