Шэрон Стоун, принц Гарри и другие звезды объединились, чтобы помочь Украине: что известно о благотворительном проекте в США

Актрисы Шэрон Стоун и Алисса Милано, принц Гарри, комик Стивен Фрай и другие мировые звезды стали сокураторами выставки об Украине, которая до конца сентября проходит в Лос-Анджелесе (США). Проект "Postcode Ukraine: Дневник волонтера" объединил документальные фотографии британского фотографа Марка Невилла, сделанные во время его поездок по Украине, и личные размышления знаменитостей о запечатленных на них людях.

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Выставка открылась 11 сентября в Westwood Contemporary в рамках программы Музея Венде и продлится до 30 сентября. О своем участии в проекте Шэрон Стоун рассказала в Instagram. Актриса опубликовала фотографию украинской девочки и свою цитату, которую разместили на баннере в зале, и призвала узнавать больше о Postcode Ukraine и поддерживать организацию пожертвованиями.

"Выставка представлена в сотрудничестве с Музеем Венде в Westwood Contemporary. Она также содержит размышления ее сокураторов, в том числе мои собственные, а также высказывания принца Гарри, Алиссы Милано, Андрея Куркова, Стивена Фрая и многих других. В своих текстах они исследуют, как фотография может служить свидетельством жизни во время войны и сочетать внимание с действием", – написала актриса.

Среди сокураторов – украинская писательница и поэтесса Екатерина Бабкина, писатель Андрей Курков, правозащитница и лауреат Нобелевской премии мира Александра Матвийчук, британский педагог украинского происхождения Макс Клименко, президент Украинского института Америки Кэти Наливайко, а также куратор Бет Гринакр. К проекту присоединился и принц Гарри, герцог Сассекский и основатель "Игр Непокоренных".

Каждый из них выбрал одну фотографию Невилла и объяснил, почему изображенный на ней человек или его история нашли отклик в его душе. По словам организаторов, эти размышления должны дополнить документальные работы фотографа личными историями и помочь посетителям увидеть за кадрами жизнь конкретных украинцев.

Помимо привлечения внимания к жизни украинцев во время полномасштабной войны, проект связан с гуманитарной деятельностью Postcode Ukraine – организации, которая поддерживает украинские благотворительные и волонтерские группы и помогает доставлять необходимую помощь туда, где она больше всего нужна.

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