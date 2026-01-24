Эмигрировала в Канаду и работает в сфере маркетинга: что известно о 22-летней украинке, с которой обручился старший сын Шэрон Стоун

Старший приемный сын голливудской актрисы Шэрон Стоун – 25-летний Роан Джозеф Бронштейн Стоун – вывел отношения с 22-летней украинкой Анной Евтушенко на новый уровень. Он сделал любимой девушке предложение руки и сердца.

На личной странице в Instagram украинка обнародовала романтические фотографии с избранником, которые лаконично подписала: "Мой жених". На кадрах можно увидеть, что Роан Стоун сделал предложение любимой, подарив кольцо с большим бриллиантом.

Как рассказал сын голливудской актрисы в комментарии изданию Hello, сделать важный шаг он решился еще во время рождественских праздников. Свою невесту Роан Стоун описал так: "Я самый счастливый человек на планете. Очень рад, что в моей жизни есть удивительная милая, добрая и любящая женщина, которая является одной из самых умных людей, которых я когда-либо встречал".

Что известно об украинке, которая покорила сердце Роана Стоуна

В 2022 году Анна Евтушенко переехала из Украины в Канаду. Судя по соцсетям девушки, она любит путешествовать, поэтому время от времени меняет и место жительства. Сейчас она поселилась в Лос-Анджелесе, США. После начала большой войны девушка обнародовала в соцсетях ироническое стихотворение в поддержку Украины.

Анна Евтушенко работает в маркетинговом отделе компании, предоставляющей экологические услуги. Как отмечает Daily Mail, украинка начала строить отношения с Роаном Стоуном в тот период, когда он основал медиакомпанию Sweat N Shadow Management и был исполнительным директором продюсерской фирмы Cahuenga Media Group.

Кстати, Шэрон Стоун очень радушно приняла Анну Евтушенко в свою семью. По словам Роана Стоуна, его звездная мама любит свою будущую невестку и счастлива, что они сыграют свадьбу.

"Шэрон на седьмом небе от счастья. Семья для нее важнее всего, и она желает своим детям только счастья", – добавил инсайдер, приближенный к актрисе.

