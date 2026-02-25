Легендарная Руслана поможет выбрать конкурента для Украины на Евровидении 2026

Певица, которая первой принесла Украине победу на Евровидении, Руслана Лыжичко вошла в состав жюри на нынешнем Нацотборе в Германии, где будут определять представителя страны на международной части конкурса.

Германия отобрала 20 участников профессионального жюри из разных страны, где среди них оказалась украинка. Об этом стало известно с сайта немецкого Нацотбора.

Руслана будет оценивать вокальные данные конкурсантов, сценическую постановку и потенциал выступления для большой европейской аудитории. Артистка имеет собственный опыт победы на конкурсе – в 2004 году она принесла Украине первое место с песней Wild Dances ("Дикие танцы") и это также стало поводом ее участия в составе жюри на украинском Нацотборе 2026.

"Я очень рада присоединиться к немецкой семье Евровидения. Я ищу огня в глазах, аутентичности и энергии, которые могут захватить Европу. Германия имеет огромный потенциал, и я здесь, чтобы помочь им найти свой следующий бриллиант", – цитирует Euromix комментарий певицы.

Конкурс будет проходить в два этапы. 28 февраля двадцать представителей из двадцати европейских стран определят тройку финалистов. На втором этапе решение будут принимать зрители – именно они выберут артиста, который представит страну на международной сцене в Вене, Австрия.

Как сообщал OBOZ.UA, Руслана Лыжичко встряла в скандал на украинском Нацотборе на Евровидение 2026 из-за агитации. Она в прямом эфире призвала зрителей поддержать певицу LELÉKA, которая впоследствии действительно стала победительницей. В сети возникли сомнения, имеет ли право член жюри открыто агитировать за конкретного финалиста. Тогда "Суспільне" решило расставить все точки над і.

