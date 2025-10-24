Легенда укрТВ Олег Панюта объяснил, почему в детстве отказался от украинского языка, и вспомнил единственного человека, который его останавливал

Легенда отечественного телевидения Олег Панюта, который родился и вырос в крымском городе Джанкой, поделился, что в школьные годы решил отказаться от изучения украинского языка. Как пояснил ведущий, среди его одноклассников было много россиян, которые вместо освоения соловьиного спокойно отдыхали, поэтому ему захотелось следовать их примеру.

Единственным человеком, который пытался отговорить журналиста от этой идеи, была директор школы. Об этом он рассказал в интервью Славе Демину.

"В третьем классе я решил отказаться от изучения украинского языка и литературы. Крымский городок, в котором стоит полк транспортной авиации. В моем классе половина москаликов, или людей, которые приехали оттуда в командировку долговременную. Это 78-88 годы. И, соответственно, среди детей, которые там учились, очень много было русских. Зачем россиянину, будучи в Крыму, учить украинский. Была такая норма отказа от изучения украинского языка и литературы. Ты писал заявление на имя директора и ребенка освобождали", – вспомнил ведущий.

По словам Олега Панюты, половина его одноклассников не посещали уроки по изучению соловьиного. В это время они свободно играли в футбол, кто-то курил или употреблял алкоголь. Журналисту также хотелось где-то отдыхать вместо учебы, поэтому он попросил маму написать необходимое заявление.

"Мама пошла к директору и та говорит: "Подождите, вы украинцы? Вы приехали к нам из Украины в Крым. Вы украинцы и по паспорту, и не только. Мы вас не будем освобождать от изучения украинского языка". Это для меня было первое осознание, что я украинец", – рассказал легенда укрТВ.

И все же тогда мама Олега Панюты написала заявление и его освободили от изучения украинского языка, но он продолжил посещать уроки по литературе. Что интересно, из-за такого решения ему пришлось сдавать больше экзаменов. Ведущий изучал два потока: русский язык и украинскую литературу.

