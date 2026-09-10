Легенда "Фабрики звезд" Вадим Олейник озадачил сеть своими фото в военной форме, которые позже исчезли. Удаленные кадры

Украинский певец Вадим Олейник озадачил пользователей сети своими новыми фото. Легенда талант-шоу "Фабрика звезд" без каких-либо объяснений появился перед камерой в военной форме, а впоследствии удалил кадры, хотя его подписчики начали активно обсуждать снимки и даже предполагать, что он мог намекнуть на свою мобилизацию.

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Пока что артист как ни подтверждает, так и не опровергает какие-либо версии о значении фотографий. Однако, хотя снимки и исчезли из его социальных сетей, остались в Telegram-пабликах.

На кадрах, которые на некоторое время появились в Instagram-stories и Threads Вадима Олейника, можно увидеть певца с оружием в руках и в окопе.

К одной из фотографий в военной форме артист добавил подпись: "Что вы можете мне предложить?", а когда его пригласили мобилизоваться в "классное подразделение", лаконично ответил: "Поздно".

Что известно об исполнителе

Вадим Олейник приобрел широкую популярность среди украинской аудитории в 2008 году, когда вместе с Владимиром Дантесом победил в проекте "Фабрика звезд-2". После триумфа на шоу артисты основали дуэт "ДиО.фильмы", который просуществовал до 2015 года. После распада коллектива Олейник начал самостоятельную творческую деятельность, а в ходе развития карьеры довольно часто появлялся в России.

В 2019 году он выступал на одном из мероприятий российского телеканала "МУЗ ТВ", после чего делился фотографией с путинистом Филиппом Киркоровым. В том же году певец отправился на отдых в Ялту, что на южном побережье временно оккупированного Крыма.

Однако после 24 февраля 2022 года Вадим Олейник четко продемонстрировал проукраинскую позицию. Артист разорвал связи с РФ, начал заниматься волонтерством и рассказал, что встал на воинский учет. Кстати, в одном из интервью Олейник отмечал, что во время большой войны освоил новую профессию – актера дубляжа и озвучивания. Сейчас он активно ведет социальные сети, где делится личным контентом, фрагментами из новых песен, а также снимает юмористические видео.

Ранее OBOZ.UA сообщил, что победитель "МастерШеф-16" пополнил ряды ВСУ и показал первое фото в военной форме.

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