Легенда 2000-х Ассия Ахат вернулась в Украину из США и раскрыла свои планы

После нескольких лет жизни и работы в США украинская скрипачка и певица Ассия Ахат вернулась в Киев. Артистка, которая в последнее время редко появлялась в украинском информационном пространстве, призналась, что начинает новый этап в творчестве: готовит премьеры, снимает клипы и уже думает о будущих выступлениях для украинской публики.

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По ее словам в интервью "Сцені подій", за время полномасштабной войны она записала три альбома, которые получили международное признание и были отмечены на мировых конкурсах. В то же время теперь певица почувствовала, что хочет вернуться к тому, чем в свое время ее хорошо знали украинцы, – к песням.

"За время полномасштабной войны я создала три инструментальных альбома. Эта музыка получает международное признание: альбомы и музыкальные клипы завоевывают награды на престижных конкурсах как в США, так и в Европе. Для меня это очень ценно, ведь украинская музыка сегодня звучит далеко за пределами нашей страны. Но в то же время мне очень захотелось вернуться к песенному творчеству", – рассказала артистка.

Сейчас артистка находится в Киеве и работает над будущими премьерами.

"Сейчас я нахожусь в Киеве и активно готовлюсь к новому этапу. Уже в ближайшие дни мы начнем съемки нескольких музыкальных клипов и фотосессий вместе с людьми, которых я очень ценю и уважаю как профессионалов", – сообщила певица.

Ассия Ахат также прокомментировала слухи о ее возможном участии в "Музыкальной платформе". Оказалось, что переговоры действительно были, однако реализовать задуманное не удалось.

"Да, такие разговоры действительно были. Мы очень хотели принять участие в проекте, но на этот раз не удалось вовремя согласовать все организационные моменты. Сейчас мы активно работаем над новым музыкальным материалом, завершаем несколько важных творческих процессов, поэтому решили не торопиться. Уверена, что впереди еще будет много интересных встреч со зрителями", – пояснила она.

Впрочем, ждать возвращения певицы на украинскую сцену, похоже, осталось недолго. Артистка не скрывает, что очень хочет снова выступать дома.

"Очень надеюсь, что совсем скоро смогу не только представить эти работы, но и объявить о предстоящих выступлениях в Украине. Мне действительно хочется снова встретиться со своими слушателями и поделиться с ними этой новой музыкальной историей", – сказала Ахат.

Напомним, что после начала полномасштабной войны Ассия Ахат продолжала жить и работать в США, участвовала в благотворительных концертах в поддержку Украины и записывала новые песни. Несмотря на то что она жила за океаном, артистка несколько раз приезжала в Киев.

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