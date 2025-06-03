Где во время войны живет легендарная скрипачка Ассия Ахат и как она выглядит в 60 лет. Фото

3 июня свой юбилей празднует одна из самых известных украинских скрипачек и певиц – Ассия Ахат, настоящее имя которой Инесса Баленко. В 2000-х она стала аутентичным музыкальным явлением: ее инструментальные композиции, а впоследствии и вокальные номера сочетали академическое мастерство и современное звучание. Более двадцати лет ее музыка звучит не только в Украине, но и в США, Польше, Израиле и других странах.

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Сегодня, несмотря на войну в Украине, артистка продолжает творить, однако сейчас в Америке. OBOZ.UA решил вспомнить ее путь, творческие достижения, личную жизнь и показать, как выглядит знаменитая скрипачка в свои 60.

Ассия Ахат родилась в обычной киевской семье. Детство будущей звезды не было легким – ее воспитанием занималась бабушка, которая и отвела девочку в музыкальную школу. Сначала Ассия не проявляла особого интереса к скрипке, но впоследствии именно она стала ее ближайшей подругой – на всю жизнь.

После музыкального колледжа имени Глиэра Ахат поступила в Национальную музыкальную академию Украины. Она стажировалась за рубежом у всемирно известных скрипачей, а по возвращении – стала солисткой филармонии. В конце 90-х артистка выпустила первый альбом инструментальной музыки в современном стиле, чем сразу привлекла к себе внимание слушателей.

Впоследствии она попробовала себя в вокале – и не ошиблась. Профессиональная подготовка, контракт с польским продюсерским центром, участие в международных фестивалях и концертах – все это сделало ее популярной за пределами Украины. А способствовал этому и ее муж – бизнесмен Игорь Баленко, который стал и меценатом, и главным поклонником творчества жены.

Семейная жизнь скрипачки

Несмотря на сценическую активность, артистка никогда не отказывалась от личной жизни. В 18 лет она родила сына Даниила от первого мужа. Жили очень скромно, а впоследствии – и вовсе отдельно: мужа забрали в армию, поэтому воспитание сына полностью легло на плечи Ассии.

Знакомство с Игорем Баленко изменило все – он принял Даниила как родного, а впоследствии у супругов родился общий сын Филипп. Именно беременность во второй раз стала для Ахат причиной временного ухода от сцены – она разорвала сотрудничество с известным продюсером, который сегодня живет в России.

Сегодня семейную жизнь звезда держит подальше от публичности. В Instagram Ассии – в основном фото с концертов, репетиций и личные фотографии без громких подписей.

Ассия Ахат переехала в США еще в 2000-х, однако поддерживала тесную связь с Украиной. Именно здесь она почувствовала свободу творчества и самовыражения. В 2021 году ее пригласили в состав жюри престижной музыкальной премии Grammy Awards, а впоследствии она стала судьей в одном из музыкальных телешоу.

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года Ахат публично выразила поддержку Украине. Она участвовала в благотворительных концертах в США в поддержку ВСУ, помогала собирать средства для украинских госпиталей и призывала западную аудиторию не оставаться в стороне от трагедии.

В июне 2024 года артистка приезжала в Украину – впервые с начала полномасштабной войны. Это был частный визит, во время которого она навестила друзей и отдохнула с семьей.

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