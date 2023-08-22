Отец был родом из Макеевки: куда пропала звезда 2000-х Ассия Ахат и что она говорила о России. Фото

Всемирно известная украинская скрипачка и певица Ассия Ахат (настоящее имя Инесса Ассия Баленко) в последнее время практически не появляется в информационном пространстве: она не дает интервью и не ездит с концертами по Украине. Тем не менее, артистка не забывает о родной стране. С 2014 года она активно осуждает российскую агрессию, в частности и потому, что отец звезды был с города Макеевка вблизи Донецка, который девять лет назад оккупировали российские боевики.

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После полномасштабного вторжения Ахат также без раздумий поддержала родную страну. Где она находится сейчас и чем занимается – читайте в материале OBOZREVATEL.

Сейчас Ахат, вероятно, проживает в Северной Америке или Чили. Об этом свидетельствуют телефонные номера, указанные на ее странице в соцсетях для сотрудничества. Начинаются они на +1 и +56 – это международные телефонные коды, которые действуют в США и Канаде, а также Чили.

Уже после полномасштабного вторжения скрипачка неоднократно бывала в Киеве и, вероятно, жила там некоторое время. В июле прошлого года она прогулялась по родному городу, в частности, по Михайловской площади, где как раз разместили сожженную технику оккупантов. Знаменитость сфотографировалась на фоне жутких трофеев украинских защитников и поделилась полученными кадрами в Instagram.

Тогда артистка на украинском языке написала: "Что может быть лучше, чем быть у себя дома. Сейчас, как никогда раньше, чувствуешь, как любишь свой город, свой дом, друзей, знакомых и просто незнакомых людей на улице".

Впрочем, соцсети заслуженная артистка Украины ведет на английском языке. Иногда она публикует сборы на ВСУ, подписывая их на украинском. Однако, до сих пор в профиле музыканта можно встретить публикации на русском.

По Украине Ахат не гастролирует, однако в прошлом году у нее был тур Америкой вместе с Ириной Билык и Олегом Скрипкой. Это была серия благотворительных концертов, вырученные средства с которых направляли на помощь ВСУ и всем, кто пострадал в результате вторжения.

К слову, с Ириной Билык скрипачка поддерживает не только рабочие, но и теплые дружеские отношения.

Как мы уже заметили выше, с 2014 года Ахат осуждает развязанную Россией войну на Донбассе. В одном из интервью она рассказывала: "Мой отец из Макеевки. Он оканчивал какой-то металлургический институт, и он был совершенно против моих музыкальных начинаний. Он хотел, чтобы я учила математику. В 2014 году было очень тяжело. Не было никакого настроения играть и петь в то время, когда на востоке страны война полным ходом. К сожалению, мы уже привыкли к этой ситуации. Когда я вспоминаю об этом или вижу по телевизору, я сама пугаюсь тому, что происходит с нами".

Что касается выступлений в России после аннексии Крыма и вторжения в Донецкую и Луганскую области, то артистка от них спокойно отказалась и никогда не жалела об этом.

Личную жизнь звезда старается оставлять личной. Она крайне редко рассказывает о своей семье. К примеру, о том, что у Ахат есть внучка, она сообщила, лишь когда девочке было уже три года. А не так давно скрипачка ошарашила публику признанием о "пополнении" в семье. В конце мая этого года артистка рассказала, что у нее появился "ребенок", но им оказался щенок породы мальтипу.

"В нашей семье пополнение! Говорят, щенок – это как ребенок. Что ж, могу подтвердить, что это правда! Попрощайтесь с непрерывными марафонами Netflix и поприветствуйте круглосуточный мониторинг щенков", – подписала фото с "малышом" певица.

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