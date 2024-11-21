Леди Гага в украинском объективе: певица похвасталась фотосессией у украинки Анны Богдан

Украинская фотографка Анна Богдан поделилась новыми снимками популярной американской певицы Леди Гаги. Звезда позировала в объективе украинки с длинными светлыми волосами, завитыми в локоны, голубыми тенями и черными выразительными стрелками.

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Образ исполнительницы был вдохновлен ее новым клипом на песню "Die With a Smile", записанную в дуэте с Бруно Марсом. Для некоторых фото певица нарядила коричневую шубу и красные туфли-лодочки, а также добавила массивные солнцезащитные очки. "Я так благодарна, что мне представилась возможность зафиксировать Леди Гагу в объективе, мою вечную музу", – поделилась Богдан в Instagram.

Сама же исполнительница поблагодарила фанатов за впечатляющее достижение "Die With a Smile", поставившую рекорд на Spotify, собрав 1 миллиард прослушиваний всего за 96 дней. Вышедший в августе трек стал самой быстрой песней в истории музыкальной платформы, набравшей такое количество прослушиваний.

Гага и Марс провели восемь недель на первом месте в чарте Billboard Global 200 и достигли второго места в Billboard Hot 100 с "Die With a Smile" в этом году. Песня недавно возглавила чарт Billboard Pop Airplay. Кроме того, композиция получила две номинации на Grammy 2025, включая песню года и лучшую запись поп-дуэта/группы.

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