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"18 лет назад мы придумали селфи": Пэрис Хилтон показала раритетные фото с Бритни Спирс

Катерина Галущенко
Шоу Oboz
2 минуты
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'18 лет назад мы придумали селфи': Пэрис Хилтон показала раритетные фото с Бритни Спирс

Модель и актриса Пэрис Хилтон показала архивные фото с певицей Бритни Спирс, сделанные в 2006 году. В то время знаменитостям было 25 и 24 года соответственно, и тогда, по словам Хилтон, они положили начало селфи.

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На трех кадрах, опубликованных моделью в Instagram, она и Бритни Спирс позировали на камеру вместе. Главной особенностью селфи является сделанный снимок собственноручно, без помощи постороннего человека, поэтому фотоаппаратом (или телефоном) пользовалась Пэрис Хилтон.

"18 лет назад мы придумали селфи": Пэрис Хилтон показала раритетные фото с Бритни Спирс

"18 лет назад мы с Бритни Спирс изобрели селфи", – подписала фотографии актриса.

"18 лет назад мы придумали селфи": Пэрис Хилтон показала раритетные фото с Бритни Спирс

Что интересно, впервые понятие "селфи" появилось на австралийских интернет-форумах за четыре года до того, как Пэрис Хилтон и Бритни Спирс решили сделать общую фотографию. Популярным это явление стало уже в 2010-х годах. Ведущий журнал TIME также обращал внимание, что слово "селфи" вошло в "топ-10 модных слов" 2012 года.

"18 лет назад мы придумали селфи": Пэрис Хилтон показала раритетные фото с Бритни Спирс

Однако на самом деле первое селфи было создано еще задолго до существования смартфонов и компактных фотоаппаратов. Его сделали почти 200 лет назад – в 1839 году. Авторство приписывают химику-любителю и фотографу-энтузиасту из Филадельфии (США) по имени Роберт Корнелиус (Robert Cornelius).

Фото он сделал, установив фотоаппарат на заднем дворе семейного магазина. Для того чтобы сделать автопортрет, Корнелиус снял крышку объектива, а затем забежал в кадр, где сидел неподвижно, пока делалась фотография. Затем он закрыл объектив, чтобы запечатлеть снимок. Происходил этот процесс благодаря методу фотографирования "дагеротипия".

"18 лет назад мы придумали селфи": Пэрис Хилтон показала раритетные фото с Бритни Спирс

Ранее OBOZ.UA писал, что первое космическое селфи принадлежит астронавту Баззу Олдрину, который в 1966 (за три года до высадки на Луну) сфотографировал себя во время миссии Gemini-12. Олдрин, вписавший себя в историю человечества, как первый человек, ступивший на Луну, также может считаться автором и первого космического селфи.

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