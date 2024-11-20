'18 лет назад мы придумали селфи': Пэрис Хилтон показала раритетные фото с Бритни Спирс

Модель и актриса Пэрис Хилтон показала архивные фото с певицей Бритни Спирс, сделанные в 2006 году. В то время знаменитостям было 25 и 24 года соответственно, и тогда, по словам Хилтон, они положили начало селфи.

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На трех кадрах, опубликованных моделью в Instagram, она и Бритни Спирс позировали на камеру вместе. Главной особенностью селфи является сделанный снимок собственноручно, без помощи постороннего человека, поэтому фотоаппаратом (или телефоном) пользовалась Пэрис Хилтон.

"18 лет назад мы с Бритни Спирс изобрели селфи", – подписала фотографии актриса.

Что интересно, впервые понятие "селфи" появилось на австралийских интернет-форумах за четыре года до того, как Пэрис Хилтон и Бритни Спирс решили сделать общую фотографию. Популярным это явление стало уже в 2010-х годах. Ведущий журнал TIME также обращал внимание, что слово "селфи" вошло в "топ-10 модных слов" 2012 года.

Однако на самом деле первое селфи было создано еще задолго до существования смартфонов и компактных фотоаппаратов. Его сделали почти 200 лет назад – в 1839 году. Авторство приписывают химику-любителю и фотографу-энтузиасту из Филадельфии (США) по имени Роберт Корнелиус (Robert Cornelius).

Фото он сделал, установив фотоаппарат на заднем дворе семейного магазина. Для того чтобы сделать автопортрет, Корнелиус снял крышку объектива, а затем забежал в кадр, где сидел неподвижно, пока делалась фотография. Затем он закрыл объектив, чтобы запечатлеть снимок. Происходил этот процесс благодаря методу фотографирования "дагеротипия".

Ранее OBOZ.UA писал, что первое космическое селфи принадлежит астронавту Баззу Олдрину, который в 1966 (за три года до высадки на Луну) сфотографировал себя во время миссии Gemini-12. Олдрин, вписавший себя в историю человечества, как первый человек, ступивший на Луну, также может считаться автором и первого космического селфи.

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