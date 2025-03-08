Леди Гага рассекретила, какой смелый вопрос задала жениху на первом свидании

Американская певица Леди Гага находится в отношениях со своим избранником, бизнесменом Майклом Полански уже около шести лет. Перед первой встречей пара общалась по телефону только в течение трех недель, однако это не помешало звезде сразу задать будущему жениху довольно смелый вопрос: хочет ли он жениться и иметь детей.

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Как отметила 38-летняя артистка, для нее важно, чтобы они с партнером имели одинаковое видение дальнейшего развития романа. Об этом знаменитость рассказала в эфире ток-шоу "Доброе утро, Америка", пишет Page Six.

"Мы разговаривали по телефону в течение трех недель каждый день, чтобы просто лучше узнать друг друга. Майкл прилетел в Лас-Вегас, когда я выступала со своим шоу, чтобы забрать меня на наше первое свидание. Еще до того, как мы сели, я спросила: "Ты хочешь жениться и иметь детей?" Он ответил: "Да, хочу". А я говорю: "Ладно, хорошо. Хочешь шампанского?" А он: "Конечно", – рассекретила исполнительница.

Леди Гага также призналась, что Майкл Полански является для нее идеальным мужчиной. По словам певицы, предприниматель любит ее такой, какая она есть и поддерживает в любой ситуации. Знаменитость отметила: "Он мой лучший друг. Быть в партнерстве с лучшим другом – это огромное благословение, и я не могу представить себе жизнь с кем-то другим, кроме него, честно говоря".

Напомним, что о романе, который разгорелся между Леди Гагой и Майклом Полански, стало известно накануне празднования Нового года зимой 2019-го. Пара не раскрывает большого количества деталей о своей личной жизни, однако инсайдер отметил, что они начали вести себя как настоящие супруги уже в 2021 году. По словам источника, артистку и бизнесмена сблизило взаимное "сосредоточение" на благотворительности.

Полански сделал предложение руки и сердца любимой весной 2024 года. На важный шаг бизнесмен решился, когда они с Леди Гагой занимались скалолазанием.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Леди Гага с женихом восхищали поцелуем на красной дорожке.

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