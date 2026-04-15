'Ей было 19, мне – 20'. Олег Винник впервые раскрыл тайну своего брака с Таюне

Певец Олег Винник впервые раскрыл детали своего брака с Таюне и признался, что они поженились еще в 1993 году после всего трех месяцев отношений. На момент свадьбы артисту было 20 лет, а его избраннице – 19, и сейчас супруги вместе уже более трех десятилетий.

Видео дня

Об этом певец рассказал в интервью Odesskiy Berlin, где впервые настолько откровенно заговорил о личной жизни. По словам Винника, их союз длится уже 33 года, несмотря на то, что решение о браке было довольно быстрым.

"Мы поженились в 1993 году, – поделился артист. – То есть 33 года как супруги. Хотя до этого мы были три месяца. Ей было 19, а мне – 20".

Винник также объяснил, почему на протяжении многих лет не афишировал свой семейный статус. По его словам, он сознательно избегал публичных разговоров о семье, чтобы защитить жену и сына от лишнего внимания, обсуждений и негатива.

Артист отметил, что особенно болезненно реагирует на возможные оскорбления в адрес Таюне. Именно поэтому он выбрал тактику максимальной приватности, не отрицая факта брака, но и не раскрывая деталей.

"Я никогда не говорил, что я не женат или у меня нет детей. Нет, я просто об этом не говорил. Я всегда избегал этого. Не хотелось, чтобы нас как семейную пару обсуждали, желали, завидовали... Я уже закалился, а когда жену не дай Бог начнут... Так меня это раздражает. Мне просто больно, ведь не живу с ней день или два", – отметил певец.

В частности, Винник поделился и своим видением крепкого брака. Он считает, что ключевую роль в их отношениях играют общие интересы и постоянное взаимодействие в работе, ведь Таюне является его творческим партнером.

По словам исполнителя, они проводят вместе большую часть времени, работают в одной сфере и имеют схожее чувство юмора, что помогает сохранять гармонию в отношениях.

Известно, что официально Винник подтвердил брак с Таюне только в 2023 году. Супруги воспитывают сына Юлиана, который родился в Германии, где артист проживает уже много лет.

Ранее OBOZ.UA писал, что Оля Цибульская иронично высказалась о возвращении Винника и Потапа в Украину. Она особенно ждет именно приезда Винника, однако пошутила, что его поведение напоминает бывшего партнера, который говорит о чувствах, но не делает конкретных шагов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!