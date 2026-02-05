Ларису Долину обобрали до нитки: стало известно, что еще потеряла певица-запроданка, кроме элитной квартиры в Москве

Путинистка Лариса Долина потеряла не только элитную недвижимость в Москве, но и все свои сбережения после масштабной мошеннической схемы. Аферисты якобы сначала выманили деньги, а уже потом заставили артистку продать квартиру.

Об этом заявил директор певицы Сергей Пудовкин, комментируя новые подробности резонансной истории. Он отметил, что в результате обмана у Долиной "были украдены все средства, а не только квартира". По его словам, продажа жилья также стала следствием мошеннических действий – певицу убедили оформить сделку, после чего деньги исчезли.

Сейчас предательница живет в другом месте и планирует сосредоточиться на работе.

Директор добавил, что расследование продолжается: часть фигурантов уже находится за решеткой, но "далеко не все". Эта часть заявления развенчивает заявления пропагандистских СМИ о "мошенниках из Украины", ведь на территории чужого государства российская полиция не смогла бы поймать злоумышленников.

Между тем в сети продолжают появляться фрагменты якобы телефонных разговоров, которые намекают: исполнительница могла настолько довериться "спецслужбам", что фактически сама настаивала на переводах.

Отдельные обнародованные записи свидетельствуют и о другом: сотрудники банка пытались остановить подозрительные транзакции и прямо спрашивали, не заставляет ли ее кто-то отправлять деньги. В ответ певица, следуя инструкциям аферистов, уверяла, что действует по собственному желанию. Один из переводов на 4,5 млн рублей тогда якобы удалось заблокировать.

В то же время вокруг дела не утихает информационный шум. Недавно российские Telegram-каналы сообщили о шестичасовой аудиозаписи разговора женщины с голосом, похожим на Долину, с людьми, которые представлялись сотрудниками спецслужб. Продавцы просят за запись от 7,5 до 11 тысяч долларов в криптовалюте, рассылая короткий фрагмент в качестве "доказательства". Никаких подтверждений подлинности материала нет.

В распространенном отрывке собеседник убеждает женщину установить "защитное" приложение и провести банковскую операцию – классический сценарий телефонных мошенничеств. В одном из диалогов она якобы отмечает, что закрылась в отдельной комнате, чтобы спокойно осуществить перевод.

Скандал вокруг недвижимости разгорелся еще в августе 2024 года. Певица добровольно согласилась продать пятикомнатную квартиру площадью более 230 квадратных метров и перевела почти 200 млн рублей. В медиа активно продвигали версию о так называемом "украинском следе", однако доказательств этого не было обнародовано.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце 2025 года Верховный суд окончательно признал право собственности на квартиру за покупательницей Полиной Лурье. В январе судебные приставы передали ей ключи, а Долину вместе с семьей официально сняли с регистрации. Часть вещей певицы осталась в квартире с неопределенным правовым статусом.

На этом фоне разговоры о якобы нестабильном состоянии артистки при подписании документов не помогли вернуть жилье. Правозащитники отмечали: если соглашение заключено в соответствии с законом, оснований для его отмены нет.

