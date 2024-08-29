Лану Дель Рэй заподозрили в романе с экскурсоводом: украинцы пошутили, что он похож на Потапа

Американская певица Лана Дель Рэй давно известна тем, что не имеет любимого типажа в мужчинах, ведь ее партнерами были: полицейский, участник кавер-группы, музыкант и агент. Однако в этот раз поклонники заподозрили 39-летнюю исполнительницу в отношениях с экскурсоводом.

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Ценители творчества артистки увидели вероятную пару за кулисами музыкального фестиваля Лидс, проходящего в Великобритании, пишет The Cut. Одна из гостей мероприятия успела запечатлеть звезду, которая держалась за руку с избранником, и опубликовала видео в TikTok. Украинские поклонники заметили сильное сходство между любимым знаменитости и отечественным продюсером Потапом.

Потенциальным парнем Ланы Дель Рэй оказался Джереми Дюфрен, который длительное время проводит туры на надувных лодках к местам, где водятся аллигаторы.

Впервые пара встретилась в 2019 году, когда американка решила экстремально провести время со своими друзьями в Луизиане. Она поделилась фотографиями из отпуска, оставив краткую подпись: "Джереми, позволь мне побыть капитаном лодки компании Arthur's Air Boat Tours".

В этом году исполнительница снова вернулась в американский штат, чтобы принять участие в новом туре с аллигаторами, незадолго до начала музыкального фестиваля. Позже поклонники заметили пару во время свидания в одном из заведений Лондона.

В то время, когда иностранные фанаты творчества Ланы Дель Рэй откровенно удивляются, а иногда и осуждают вкус звезды на мужчин, украинцы заметили, что Джереми Дюфрен сильно похож на артиста отечественного шоубиза – Потапа.

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