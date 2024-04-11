Lady in red. Невеста самого богатого человека мира ошеломила публику платьем-корсетом за 2200 долларов

Американская телеведущая Лорен Санчес появилась на официальном ужине в Белом доме в шикарном красном корсетном платье за потрясающие 2200 долларов. Компанию ей составил жених-предприниматель и основатель Amazon Джефф Безос, признанный одним из самых богатых людей мира.

Похоже, красный является одним из самых любимых цветов Санчес, ведь в последнее время она выбирает для своих гламурных образов его разные оттенки – от яркого карминового для Vanity Fair Оскара 2024 до глубокого багрового для вечеринки ко Дню рождения любимого. Как сообщает Daily Mail, официальный ужин состоялся в честь приезда премьер-министра Японии Фумио Кисида с супругой Юко.

Несмотря на строгий дресс-код, Санчес позволила себе надеть кружевное атласное платье от Rasario за 2200 долларов со спущенными плечами и открытым глубоким декольте. Оно выглядело обжатым, что подчеркнуло талию и пышные формы телеведущей. Из аксессуаров звезда выбрала кремовый клатч, усеянный драгоценными камнями, серьги квадратной формы и гламурное кольцо. Обувь Санчес имеет особый дизайн в форме золотых листиков.

Важным моментом стала новая прическа звезды. Лорен Санчес состригла свои длинные пряди, но оставила без изменений естественный темный цвет волос.

Джефф Безос выглядел более сдержанно. На нем был черный классический смокинг, белая рубашка и бабочка. Предпринимателю удалось поэкспериментировать с обувью, ведь именно она приковывает внимание – черные лаковые туфли с темными декорациями.

Как сообщает CBS News, тематикой ужина было "празднование весны". Меню получило название "Восток-Запад", в котором объединили две кухни: азиатскую и американскую. Гости имели возможность отведать оладьи из листьев шисо, выдержанный стейк "рибай" с перцем шишито, конскими бобами, грибами сморчками и чиполлини. Десерт включал фисташковое пирожное с соленой карамелью, ганаш-матча и мороженое.

Фотоотчет с ужина Лоурес Санчес опубликовала в Instagram, где проследила изменение своего поведения во время происшествия. "Как это начиналось… чем это закончилось. Такой прекрасный вечер в DC. Не могу дождаться, чтобы показать вам больше завтра", – подписала она.

Без комментариев звезда не осталась – поклонники "забросали" ее приятными комплиментами:

"Люблю ваши волосы и платье".

"Шикарно!"

"Леди в красном".

"Обожаю новую стрижку!"

"Моя Римская империя".

Потрясающе. Красный – ваш цвет".

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