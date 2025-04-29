'Квартал 95', вы – дно!' Фан-клуб Олега Винника возмутился из-за номера о беглом певце и назвал другого артиста 'жалкой копией'

Юмористическое шоу "Единый Квартал" снова оказалось в эпицентре скандала. В этот раз причиной стало пародийное представление певца Андрея Кравченко, которого юмористы не только сравнили с певцом Олегом Винником, но и сделали это в ироническом ключе, назвав "новым Иисусом украинской сцены". Такая интерпретация глубоко обидела фанатов беглого артиста, которые видят в нем настоящую звезду, а не объект шуток.

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Остро высказалась в Facebook Валерия Барон – глава фан-клуба Олега Винника, а последние годы также его представительница. В пылком посте в соцсети она обратилась как к актерам студии, так и к самому Кравченко, назвав его не иначе как "Винником из AliExpress".

"Неужели у "Винника из AliExpress" все настолько плохо, что для его представления бывшие коллеги и подопечные Президента Украины выбрали вот это? И это через день после дня траура по поводу ужасного обстрела Киева, где погибли 12 и травмированы более 100 человек..." – попыталась сманипулировать днем траура Барон.

Женщина подчеркнула, что на фоне общенациональной боли подобные "шутки" выглядят не только некстати, но и бездушно. Ее особенно возмутило то, что сценический образ Кравченко открыто преподносился как пародия на Винника – певца, который после начала полномасштабного вторжения исчез из публичного пространства, но до сих пор остается кумиром многих.

"Понимаю, что с творчеством не складывается. Понимаю, что не хватает таланта и совсем нет харизмы. Понимаю, что нет ни одного хита. В конце концов, понимаю, что постоянное сравнение с настоящим Винником уже давно стало надоедать ему самому. Потому что кому понравится вечно быть жалкой копией?" – высказалась глава фан-клуба.

Не сдержалась Барон и в адрес самой студии "Квартал 95", обвинив ее в моральном падении и потере связи с аудиторией: "Студия "Квартал 95", вы – дно. И актерский состав ваше дно. Мы, в отличие от вас, никогда и никого не отрекаемся!"

Ранее OBOZ.UA писал, что звезда "Квартала 95" Кошевой с "глазурью" на лысине оскандалился странным поздравлением на Пасху. Ролик с юмористом довольно быстро завирусился в сети, а под каждым сообщением с ним юзеры оставили немало негативных комментариев.

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