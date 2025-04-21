Звезда "Квартала 95" Кошевой с "глазурью" на лысине оскандалился странным поздравлением на Пасху
Украинский комик и актер Студии "Квартал 95" Евгений Кошевой довольно странно решил поздравить сограждан с большим христианским праздником Пасхой. Он записал видео, где предстал перед камерой с "глазурью" и разноцветными блестками на лысине, что имитировали верхушку паски, и вызвал возмущение у украинцев.
Ролик с юмористом довольно быстро завирусился в сети, а под каждым постом с ним юзеры оставили немало негативных комментариев. Хотя ведущий и обратился к согражданам с важными пожеланиями, наибольшее внимание привлек его внешний вид.
"Христос воскрес. Всем тихого праздника. Пусть его не испортит проклятая русня. Вкусной паски", – сказал актер.
Однако такое поздравление не произвело положительного впечатления на украинцев. Напротив, пользователи сети довольно резко и не подбирая слова высказались о поступке Евгения Кошевого:
"Не смешно совсем".
"Бред".
"Какой стыд, ужас".
"Это праздник воскресения Спасителя, а он как был дураком, так и остался".
"Человеку за 40, а мозгов нет".
Ранее OBOZ.UA рассказал, как изменился Евгений Кошевой из "Квартала 95", критикуемого из-за веса.
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