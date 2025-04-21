Кум Ирины Билык рассказал правду о ее внезапной болезни, из-за которой пришлось отменить концерты: она совершила подвиг

Кум украинской певицы Ирины Билык, поэт Евгений Рыбчинский заявил, что артистка совершила настоящий подвиг, когда провела юбилейный концерт по случаю своего 55-летия после воспаления легких. По словам композитора, исполнительница обычно не рассказывает поклонникам о проблемах со здоровьем, однако на самом деле болезнь, из-за которой ей пришлось отменить несколько выступлений, была очень серьезной.

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Как заметил общественный деятель, недуг повредил около тридцати процентов легких звезды. Об этом он рассказал для проекта "ЖВЛ".

"Ира очень болела. Она не из тех, кто будет выставлять на показ свои болезни, а будет говорить только о достижениях. Она сильно переболела, поэтому вообще совершила большой подвиг, что вышла на сцену после того, как 30% ее легких было повреждено", – отметил Рыбчинский.

Напомним: в конце марта стало известно, что Ирина Билык серьезно заболела. Сначала из-за недуга исполнительница была вынуждена перенести концерты в Одессе и Черкассах, а позже попала в больницу. Певица подхватила вирус, в результате которого у нее возникло воспаление легких. Однако, к счастью, вскоре состояние знаменитости стало улучшаться. Подруга исполнительницы Нонна Кондрашова сообщила, что скоро она сможет вернуться на сцену.

И именно так и вышло. В начале апреля Ирина Билык сообщила, что выписалась из медицинского учреждения. Она заметила, что у нее прекрасное самочувствие и готова встретиться с фанатами, чтобы исполнить лучшие хиты.

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