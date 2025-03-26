Ирина Билык попала в больницу: подруга певицы рассказала о ее состоянии

Народная артистка Украины Ирина Билык оказалась в больнице из-за тяжелого воспаления легких. Певица подхватила вирус, сильно ударивший по ее здоровью, из-за чего она была вынуждена перенести часть юбилейного тура.

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Близкая подруга Билык, известная продюсер Нонна Кондрашова, поделилась с ТСН последними новостями о ее самочувствии и возможном возвращении на сцену. По ее словам, состояние певицы постепенно улучшается и уже к концу недели она может вернуться домой.

"Я навещаю Ирочку каждый день в больнице. Сегодня увиделась с ее врачом, Светланой Гук, которая сказала, что состояние улучшилось, анализы хорошие. Поэтому в конце недели надеемся, что Ира уже будет дома", – сообщила она.

В подтверждение своих слов продюсер поделилась общей фотографией с Ириной Билык, где видно, что певица чувствует себя лучше.

"Ирочка готовится, только о концертах и говорит. Всех ждет, поэтому праздник состоится непременно! И все юбилейные концерты, запланированные в апреле во Дворце Украина, обязательно будут, для этого уже нет никаких препятствий, связанных со здоровьем", -– добавила подруга Ирины Билык.

Что произошло с Ириной Билык

Несколько дней назад стало известно, что 54-летняя певица заболела вирусной инфекцией. У нее диагностировали воспаление легких, что вынудило артистку временно отойти от активной концертной деятельности.

Из-за болезни Билык пришлось отменить несколько концертов в рамках ее большого юбилейного тура, который начался в марте и был приурочен к 55-летию певицы. Артистка уже выступила в Полтаве, Днепре и Львове, но запланированные концерты в Одессе и Черкассах пришлось перенести.

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