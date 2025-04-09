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Робби Уильямс впервые озвучил свой диагноз, который называют "болезнью пиратов XVII века"

Катерина Галущенко
Шоу Oboz
2 минуты
2,3 т.
Робби Уильямс впервые озвучил свой диагноз, который называют 'болезнью пиратов XVII века'

Британский певец и суперзвезда Робби Уильямс откровенно рассказал о своем здоровье: звезда признался, что в результате резкой потери веса ему поставили диагноз, который многие считают пережитком прошлого – цинга. Эту болезнь, вызванную серьезным дефицитом витамина С, в XVII веке часто обнаруживали среди моряков и пиратов, длительно находившихся в море без доступа к свежей пище.

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"Я перестал есть, и я не получал питательных веществ", – признался Уильямс в интервью журналисту Тому Брайанту из издания Mirror. По словам артиста, в прошлом году он начал принимать специальные препараты для снижения аппетита, чтобы похудеть. Результат не заставил себя ждать: Робби сбросил примерно 12 кг. Однако достижение желаемой формы обернулось серьезными последствиями для здоровья.

Медики обнаружили у него недостаток витамина С, который привел к развитию цинги. "Болезнь пиратов XVII века", – иронически прокомментировал свое состояние артист. Симптомы этой болезни могут включать усталость, кровоточивость десен, боли в мышцах, сыпь, ломкость зубов и нарушения в работе сердечно-сосудистой системы.

Робби Уильямс впервые озвучил свой диагноз, который называют "болезнью пиратов XVII века"

Но цинга стала не единственной проблемой. Вместе с физическими симптомами Уильямс пережил и сильный психоэмоциональный спад – у него впервые за 10 лет снова появилась депрессия. Это стало для артиста неожиданным ударом, он считал, что уже давно преодолел эту болезнь.

"Мне было грустно, я был озабочен, я был в депрессии. Прошло около десяти лет... Я думал, что оказался на другом конце дуги. Я думал, что это конец моей истории, и что я просто пойду гулять в эту удивительную страну чудес. Так что то, что она вернулась, просто сбило меня с толку", – признался певец.

Он признает, что его отношение к собственному телу тоже сыграло роль. Страдая от дисморфии тела – психологического расстройства, при котором человек имеет искаженное представление о своей внешности – Робби Уильямс воспринимал обеспокоенность близких по отношению к его худощавости как признак успеха.

Робби Уильямс впервые озвучил свой диагноз, который называют "болезнью пиратов XVII века"

На фоне этих переживаний Робби Уильямс два года назад пережил еще один тревожный инцидент – ему стало плохо прямо во время концерта. Во время выступления в Барселоне, Испания, артисту внезапно не хватило воздуха, и он вынужден был прервать исполнение песни. "Стоп", – произнес Уильямс, тяжело дыша и пытаясь восстановить дыхание. Впоследствии он объяснил публике, что этот инцидент не связан с возрастом, а является следствием длительного течения COVID-19, которым он болел раньше.

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