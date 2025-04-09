Робби Уильямс впервые озвучил свой диагноз, который называют 'болезнью пиратов XVII века'

Британский певец и суперзвезда Робби Уильямс откровенно рассказал о своем здоровье: звезда признался, что в результате резкой потери веса ему поставили диагноз, который многие считают пережитком прошлого – цинга. Эту болезнь, вызванную серьезным дефицитом витамина С, в XVII веке часто обнаруживали среди моряков и пиратов, длительно находившихся в море без доступа к свежей пище.

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"Я перестал есть, и я не получал питательных веществ", – признался Уильямс в интервью журналисту Тому Брайанту из издания Mirror. По словам артиста, в прошлом году он начал принимать специальные препараты для снижения аппетита, чтобы похудеть. Результат не заставил себя ждать: Робби сбросил примерно 12 кг. Однако достижение желаемой формы обернулось серьезными последствиями для здоровья.

Медики обнаружили у него недостаток витамина С, который привел к развитию цинги. "Болезнь пиратов XVII века", – иронически прокомментировал свое состояние артист. Симптомы этой болезни могут включать усталость, кровоточивость десен, боли в мышцах, сыпь, ломкость зубов и нарушения в работе сердечно-сосудистой системы.

Но цинга стала не единственной проблемой. Вместе с физическими симптомами Уильямс пережил и сильный психоэмоциональный спад – у него впервые за 10 лет снова появилась депрессия. Это стало для артиста неожиданным ударом, он считал, что уже давно преодолел эту болезнь.

"Мне было грустно, я был озабочен, я был в депрессии. Прошло около десяти лет... Я думал, что оказался на другом конце дуги. Я думал, что это конец моей истории, и что я просто пойду гулять в эту удивительную страну чудес. Так что то, что она вернулась, просто сбило меня с толку", – признался певец.

Он признает, что его отношение к собственному телу тоже сыграло роль. Страдая от дисморфии тела – психологического расстройства, при котором человек имеет искаженное представление о своей внешности – Робби Уильямс воспринимал обеспокоенность близких по отношению к его худощавости как признак успеха.

На фоне этих переживаний Робби Уильямс два года назад пережил еще один тревожный инцидент – ему стало плохо прямо во время концерта. Во время выступления в Барселоне, Испания, артисту внезапно не хватило воздуха, и он вынужден был прервать исполнение песни. "Стоп", – произнес Уильямс, тяжело дыша и пытаясь восстановить дыхание. Впоследствии он объяснил публике, что этот инцидент не связан с возрастом, а является следствием длительного течения COVID-19, которым он болел раньше.

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