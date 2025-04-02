Ирина Билык выписалась из больницы и показала, как выглядит после серьезного диагноза. Видео

Народная артистка Украины Ирина Билык, которая недавно попала в больницу из-за тяжелого воспаления легких, сообщила, что выписалась из медицинского учреждения. Как отметила 54-летняя исполнительница, сейчас она прекрасно себя чувствует и готова продолжить концертную деятельность.

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Позитивные новости о состоянии своего здоровья певица рассказала на личной странице в Instagram. Она обнародовала видео из зала дворца "Украина", где отметила, что уже совсем скоро встретится с ценителями своего творчества.

"Уже через несколько дней, 4, 5 и 6 апреля, я жду вас на своих юбилейных концертах. Благодарю всех вас, кто волновался за мое здоровье. Хочу заверить: голос есть, настроение – наилучшее, поэтому будем петь ваши любимые песни", – сказала звезда.

Напомним, впервые о серьезных проблемах со здоровьем Ирина Билык сообщила 20 марта. Знаменитость подхватила вирус, в результате которого у нее возникло воспаление легких. Из-за недуга певица была вынуждена перенести два концерта в Одессе и Черкассах, которые были частью ее юбилейного тура по случаю 55-летия. Артистка признавалась: очень расстроилась из-за того, что не сможет выйти на сцену, однако на этом настояли врачи.

Через несколько дней близкая подруга Ирины Билык, продюсер Нонна Кондрашова рассказала, что исполнительница оказалась в медицинском учреждении. Звезда находилась под наблюдением экспертов, поэтому ее состояние постепенно улучшалось.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Илона Гвоздева объяснила, почему оказалась в палате и обратилась к подписчикам.

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