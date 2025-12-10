УкраїнськаУКР
Культовый актер назвал две привычки, которые он бросил, чтобы дожить до 100-летия: одна из них "убила" Уолта Диснея

Катерина Галущенко
Шоу Oboz
2 минуты
774
Культовый американский актер Дик Ван Дайк незадолго до своего 100-летия назвал две привычки, от которых отказался, чтобы сохранить здоровье и дожить до почтенного возраста. Речь идет об алкоголе и курении – именно последнюю, по его словам, он связывает со смертью легендарного Уолта Диснея.

Говоря о своем долголетии, актер вспомнил период сотрудничества с Уолтом Диснеем в начале 1960-х – незадолго до смерти основателя Disney в 1966 году от рака легких, пишет People. По его словам, сейчас он, вероятно, остается одним из последних живых людей, которые лично знали и работали с Уолтом Диснеем.

"Он был отличным парнем. Он просто слишком много курил! Да и только", – сказал Ван Дайк.

Сын актера, 74-летний Барри Ван Дайк, заметил, что его отец якобы никогда не был заядлым курильщиком. Однако Дик Ван Дайк это утверждение опроверг.

"На самом деле я много курил", – признал актер. По его словам, только после 50 лет он осознал собственную склонность к зависимостям.

"Думаю, мне было уже за 50, когда я осознал, что имею склонность к зависимости. Если мне что-то нравилось, я перебарщивал", – объяснил он.

Звезда отметил, что именно кардинальное изменение образа жизни, вероятно, позволило ему дожить до столетнего юбилея, который он будет отмечать 13 декабря.

"Я отказался от алкоголя, сигарет и всего остального, и, пожалуй, именно поэтому я до сих пор здесь", – добавил Ван Дайк.

Известно, что в 1972 году актер проходил лечение от алкогольной зависимости. С курением ситуация была сложнее – в 2023 году он признался, что отказ от сигарет дался ему значительно труднее, чем борьба с алкоголизмом.

"Это было намного хуже, чем алкоголь", – сказал актер в подкасте Real No Really, отметив, что ему понадобилась "вечность", чтобы бросить курить.

Кроме физических привычек, актер связывает свое долголетие и с психологическим состоянием. Он отмечал в интервью People, что чувствует себя "очень хорошо" для своего возраста и почти никогда не просыпается в плохом настроении.

"Я всегда считал, что гнев и ненависть – это то, что съедает человека изнутри. А я никогда не был способен испытывать ненависть. Я думаю, что это одна из главных вещей, которая помогла мне продержаться", – объяснил Ван Дайк.

Ранее OBOZ.UA писал, что 102-летний диетолог назвал семь секретов долголетия. Мировые ученые до сих пор пытаются создать препарат, который мог бы замедлить процесс старения.

