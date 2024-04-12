Кто-то ждет первенца, а кто-то станет многодетной семьей: 5 украинских звезд, которые прямо сейчас готовятся к пополнению. Фото

Несмотря на террористическую войну, жизнь продолжается, и показательным доказательством этому являются украинские звезды, которые прямо сейчас ожидают пополнения в семьях. В частности, под сердцем носит сынишку 40-летняя певица Джамала, которая станет многодетной мамой в 2024 году, а 37-летняя телеведущая Иванна Онуфрийчук 10 апреля порадовала фанов известием о будущем первенце.

Многие звезды совсем недавно тоже стали родителями: кто-то впервые, а кто-то уже второй и даже третий раз. Речь, в частности, о певце Виталие Козловском и актрисе и телеведущей Лилии Ребрик. Однако сегодня OBOZ.UA предлагает поговорить о тех артистах, которые еще в положении и только готовятся стать родителями в ближайшее время.

Джамала

Как мы уже отметили, народная артистка Украины в 2024 году станет многодетной мамой. Сейчас она с мужем воспитывает двух сыновей: Эмира-Рахмана, которому скоро исполнится шесть лет и Селима-Гирая, которому всего три года. А уже скоро эта мужская компания пополнится – и снова мальчиком! По крайней мере, Джа намекнула, что ожидает именно сына, когда процитировала строки из поэзии Тараса Шевченко: "І буде син, і буде мати".

Иванна Онуфрийчук

Ведущая "Танцев со звездами" объявила о своей беременности 10 апреля. 37-летняя звезда ждет первенца от своего мужа Алмаза, с которым сейчас проживает в Швейцарии. Пара тщательно готовилась к этому ответственному шагу, а сейчас Иванна наслаждается каждым мгновением своего особого состояния и пытается успеть закончить все дела до родов.

"Мы с мужем невероятно счастливы, ведь это была наша мечта — стать родителями. И уже сейчас, хоть ребенок еще не родился, я чувствую тесную связь с ним. Даже до того, как малыш начал двигаться, я разговаривала с ним, сознательно налаживала связь. Любимый тоже разговаривает с малышом", – делилась будущая звездная мама.

Наталья Татаринцева и Женя Кот

Украинский хореограф Женя Кот и его жена-спортсменка, победительница соревнований по пол-денсу Наталья Татаринцева также сейчас в ожидании первенца. Для пары это особенная радость, ведь они пытались забеременеть много лет. Более того, паре ставили диагноз – бесплодие.

Евгений Кот в интервью OBOZ.UA рассказывал: "Наталья сообщила мне об этом по телефону, по видеосвязи. Честно говоря, она сама была шокирована, узнав о беременности. А я, ну что скрывать, кричал от радости. Мы давно хотели этого. То старались, то нет, снова пытались, пробовали все возможные варианты, не отчаивались. Нам ставили диагноз – бесплодие… Однако мы верили, что наши планы осуществятся".

Даша Евтух

Блогерша и участница 11 сезона "МастерШеф" (СТБ) также в 2024 году готовится впервые стать мамой. Она вышла замуж в августе прошлого года, а уже в январе этого года сообщила радостное известие. Инфлюенсер устроила сюрприз мужу, подарив бокс со сладостями, а на дне спрятала тест на беременность с двумя полосками.

Макс Чмерковский и Пета Маргатройд

Известный украинско-американский хореограф Макс Чмерковский, являвшийся главным героем первого сезона шоу "Холостяк", также готовится в третий раз стать отцом. Его жена, тоже танцовщица Пета Маргатройд забеременела спустя 4 месяца после вторых родов и поспешила поделиться этой новостью с любимым по FaceTime. Не так давно женщина пережила выкидыш, поэтому очень обрадовалась известию о третьей беременности, как и ее звездный муж-украинец.

"Да, мы знаем, у нас только что родился ребенок. Это было очень неожиданно (4 месяца после родов с Рио), но мы так счастливы и готовы вскоре стать семьей из 5 человек!" – поделилась с фолловерами Пета.

OBOZ.UA также писал, что пока кто-то готовится стать родителями, актриса Инна Билоконь, известная сценическим образом "мамы" Верки Сердючки, готовится стать бабушкой. Дочь звезды ждет первенца. Недавно "Инна Адольфовна" поделилась нежными кадрами с беременной дочерью.

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