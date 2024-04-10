37-летняя Иванна Онуфрийчук ждет первого ребенка: как ведущая хочет воспитывать малыша и сколько детей планирует иметь в будущем

Украинская телеведущая Иванна Онуфрийчук, которая сейчас живет с мужем Алмазом в Швейцарии, впервые объявила, что ждет ребенка. 37-летняя звезда усердно готовилась к беременности, а сейчас наслаждается каждым мгновением и пытается успеть закончить все дела до родов.

В интервью журналу Viva артистка призналась, что хочет троих детей и готова усыновить или удочерить третьего, ведь муж настроен на двух наследников. Иванна Онуфрийчук также снялась в парной фотосессии с любимым, где продемонстрировала уже заметный животик.

"Мы с мужем невероятно счастливы, ведь это была наша мечта — стать родителями. И уже сейчас, хоть ребенок еще не родился, я чувствую тесную связь с ним. Даже до того, как малыш начал двигаться, я разговаривала с ним, сознательно налаживала связь. Любимый тоже разговаривает с малышом", – поделилась украинка.

Поскольку их семья интернациональная (Алмаз родом из Казахстана – Ред), родители договариваются о воспитании, привитии культуры, истории и религии ребенку вместе. Иногда это проходит не без ссор. Например, после одной из таких, влюбленные решили дать малышу имя, которое начинается на букву "А", как принято в семье Алмаза.

Беременность звезды протекает хорошо, хотя иногда она все же беспокоится. Помогает муж, врачи и спокойная атмосфера.

"Я, например, очень волновалась, почему не поправляюсь. У меня начал расти живот всего на 5 месяце. Я знаю, что беременные должны набрать определенное количество килограммов в тот или иной месяц, становлюсь на весы — а там никаких изменений. Конечно, что я начала переживать: "Может, со мной что-то не так? Может, малыш неправильно развивается? Не развивается вообще?" – призналась украинка.

Хотя ребенок, очевидно, родится за границей, артистка намерена развивать в нем уважение и любовь к Украине. Ведущая хочет, чтобы ее малыш изучал украинский язык, знал традиции и был осведомлен в истории страны, откуда тянутся его корни.

"Конечно, у нас интернациональная семья — у меня муж из Казахстана, я из Украины, и я понимаю, что ребенок будет межнациональным и межкультурным. Я уважаю своего мужа и его происхождение, поэтому, думаю, что ребенок будет узнавать языки, традиции, образ жизни и религии обоих родителей, любить и уважать обе культуры, но лично для меня важно привить ему ценность именно украинских корней, чтобы он знал язык, историю, культуру — все то, что знаю я", – подчеркнула Иванна Онуфрийчук.

Кроме этого, будущая мама стремится воспитывать ребенка так, чтобы он положительно смотрел на мир, осознавал собственную ценность и уважал окружающих, реализовал себя и не помогал раскрываться другим.

Ранее OBOZ.UA писал, что жена украинского певца и победителя проектов "Голос.Дети" и "Голос країни" Романа Сасанчина Иванна объявила печальную весть – ее беременность замерла.

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