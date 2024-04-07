'Мама' Верки Сердючки умилила сеть кадрами с настоящей дочерью, которая ждет первенца

Известная украинская актриса Инна Белоконь, которую публика знает как "маму" народной любимицы Верки Сердючки, скоро станет бабушкой. В преддверии родов звезда и ее настоящая дочь Яна устроили нежную фотосессию. Бекстейдж с трогательной съемки умилил сеть.

Соответствующее видео разместила на личной странице в Instagram сама Яна, которая крайне редко делится подробностями личной жизни. Подписчики тем временем в очередной раз обратили внимание, как похожи между собой мама и взрослая дочь.

Для семейной фотосессии женщины выбрали одинаковые образы. Инна Белоконь предстала перед камерой в белой рубашке в маскулинном стиле и широких джинсах. Яна же была в схожих джинсах, а наверх надела белую блузу с открытыми плечами и животиком, чтобы было лучше видно его округлость.

"Самое теплое видео на память, потому что понимаешь как быстро летит время. Мама…" – тепло подписала кадры Яна.

Она также процитировала именитого украинского кинорежиссера и писателя Александра Довженко, написав: "…женщины – матери нашего народа..."

На обнародованном видео можно увидеть, как звездная мама нежно взаимодействует с дочерью и ее беременным животом. Она его нежно обнимает и целует.

Не смогла удержаться "мама" Сердючки и от юмора, а потому на одном из кадров актриса надувает живот и меряется со своей дочерью, у кого больше. Обе весело смеются.

Напомним, о том, что артистка выдала дочь замуж, стало известно в ноябре 2023 года. О спутнике Яны ничего неизвестно.

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